Mercado ajusta projeção do PIB de 2024 de 1,7% para 1,8% após dados do quarto trimestre

A estimativa intermediária para o crescimento da economia brasileira no primeiro trimestre deste ano permaneceu inalterada, em 0,4%, após estabilidade (0,0%) no quarto trimestre do ano passado, segundo o Estadão/Broadcast. As medianas indicam crescimento de 0,5% do PIB no segundo trimestre, de 0,4% no terceiro, e de 0,5% no quarto.

O resultado do quarto trimestre de 2023 veio em linha com a expectativa do mercado e confirmou o diagnóstico de desaceleração da atividade econômica no segundo semestre do ano passado, entre outros fatores, pela ausência do impulso da agropecuária registrado no início do ano.