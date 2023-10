Campanha da TIM vai dar 30 GB de internet de graça para testar 5G

A operadora TIM vai dar 30 GB de internet por 30 dias e ligações telefônicas ilimitadas de graça para que as pessoas façam testes do seu serviço e avaliem a possibilidade de se tornarem clientes.

A campanha de marketing fez sua estreia no TikTok, em um desafio proposto para a comunidade da plataforma para criar vídeos mostrando situações em que a internet da TIM fez a diferença, como em um show lotado, quando a rede tende a ficar congestionada. No total, mais de 2 mil vídeos foram criados pelos usuários do TikTok sobre a campanha. A hashtag #TestDriveTIM teve 50 milhões de visualizações em quatro dias.

A campanha da TIM será exibida na TV aberta em horário nobre a partir desta segunda-feira, 23, com a participação dos embaixadores da marca, a cantora Iza e o apresentador Marcos Mion. Junto a eles, estarão três criadores de conteúdo do TikTok: Mirela Janis, Tutti Batista e Liz.

A campanha foi desenvolvida pela equipe liderada pela diretora de marca da TIM, Camila Ribeiro, em parceria com a agência BETC Havas, que fechou contrato de R$ 59,6 milhões com a empresa de 2022 até abril de 2024.

Campanha da TIM com Marcos Mion dá 30 GB de internet de graça Foto: Fredy Uehara/TIM/Divulgação

Os usuários interessados em testar o serviço de internet e telefonia da TIM precisarão baixar e fazer cadastro no aplicativo Meu TIM, disponível para iPhone e celulares com sistema operacional Android. A ativação do serviço será por meio do eSIM, um chip digital que vem no próprio celular — mas apenas nos mais modernos. Ou seja, não será preciso adquirir um chip físico da operadora para ativar a internet gratuita.

“Nunca uma operadora da América Latina fez algo assim porque é um desafio extremo. Estamos oferecendo a oportunidade de testar a nossa rede, mesmo sendo cliente de outras operadoras. Temos plena confiança de que temos a melhor e maior rede móvel do Brasil”, afirma o vice-presidente de receitas da TIM, Fabio Avellar.

A TIM venceu a Claro por 2,4 pontos porcentuais e a Vivo por 3,8 pontos porcentuais, mantendo pontuação de 60,1% no quesito qualidade consistente de internet móvel, segundo estudo da consultoria independente OpenSignal. Os usuários da rede da TIM se conectam às redes 3G, 4G ou 5G em 96% do tempo no Brasil, diz a consultoria.