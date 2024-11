Conteúdos sobre inovação, criatividade e negócios tomam Lisboa no 15º Web Summit

Começa nesta segunda-feira, 11, a 15ª edição do Web Summit, evento anual que recebe em Lisboa autoridades, especialistas e celebridades que são lideranças globais em pautas como inovação, tecnologia e seu impacto em negócios e governança, entre outros temas relevantes. A conferência anunciou que seus ingressos se esgotaram e são aguardados mais de 70 mil participantes de 160 países para suas diversas atividades, incluindo painéis de debate, apresentações corporativas, feira de startups, programas de capacitação e aceleração, entre outros conteúdos ao longo de quatro dias de conferência. O Estadão estará em Portugal acompanhando as principais atrações do Web Summit.

O evento traz novidades para 2024, como as trilhas e palcos dedicados a marketing, desenvolvedores e nova energia, entre outros temas. Essas tracks se juntam às já existentes, formando 15 linhas de assuntos específicos, incluindo inteligência artificial, inovação corporativa, criatividade, fintechs e novas mídias. Entre os palestrantes e debatedores, haverá os artistas Imogen Heap e Pharrell Williams; Zuo Khang, presidente do Alibaba.com; Brad Smith, presidente da Microsoft; Gabriele Mazzini, head da Comissão Europeia de Inteligência Artificial; Etosha Cave, cofundadora da Twelve, que desenvolve combustível sustentável para aviões; Frank Cooper, CMO da Visa; Mykhailo Fedorov, ministro de transformação digital da Ucrânia; Carmelo Anthony, ex-atleta da NBA; Jessica Sibley, CEO da Time; e o ex-jogador Roberto Carlos, que apresentará o Striver, app que criou junto com seu colega da seleção pentacampeã, Gilberto Silva.

Empresas de alcance global como Adobe, American Express, Dell, Huawei, IBM, Meta, SAP e Visa estarão na feira de exibidores. Entre os principais eventos do dia final, estará o anúncio da startup campeã na quinta à tarde, depois de 18 etapas qualificatórias. Entre as cerca de 3 mil empresas do gênero inscritas, 150 startups são selecionadas para participarem desse programa competitivo, chamado Pitch.