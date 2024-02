Hollywood produziu 14% menos programas de TV em 2023; entenda o que está por trás da queda

THE NEW YORK TIMES - É oficial: o pico da TV chegou ao auge. No ano passado, 516 séries de televisão com roteiro foram ao ar ou transmitidas nos Estados Unidos, uma queda de 14% em relação a 2022, segundo a rede a cabo FX, na semana passada. Trata-se da segunda queda num período de, pelo menos, 15 anos, e a maior, de acordo com a pesquisa da FX.

Os dados são a evidência definitiva de uma desaceleração que os executivos vêm prevendo há pelo menos um ano. O aumento da televisão – tanto no número de programas quanto na qualidade da programação – a colocou na vanguarda da cultura americana na última década.

Produção de conteúdo para TV sofreu queda no ano passado Foto: terovesalainen/Adobe Stock

Mas as encomendas de programas pelos principais estúdios começaram a cair vertiginosamente em meados de 2022, mais ou menos na época em que Wall Street demonstrou desanimo com a estratégia das empresas de entretenimento de gastar a qualquer custo para criar novas séries.

Recomendado para você Loading... Loading... Loading... Loading... Loading... Loading... Loading... Loading...

Efeitos das greves

As greves de roteiristas e atores no ano passado – a primeira vez que ambos os sindicatos entraram em greve ao mesmo tempo desde 1960, efetivamente encerrando a produção de roteiros por meses – também desaceleraram o lançamento de novos programas. As greves acabaram com toda a programação de outono da rede de TV com roteiro, e as consequências provavelmente serão sentidas ao longo de 2024.

Menos opções

PUBLICIDADE O total de 516 foi o mais baixo desde o declínio em 2020, quando a pandemia interrompeu produções e programações de televisão em todo o mundo.

Ainda assim, o número do ano passado foi classificado como o quarto maior desde que a FX começou a manter registros (2022, 2021 e 2019 tiveram mais), oferecendo aos espectadores muitas opções, mas também continuando a sobrecarregá-los potencialmente.

Em 2009, todos os 210 programas com roteiro foram ao ar na rede e na televisão a cabo nos Estados Unidos, um pequeno aumento em relação aos anos do início da década, de acordo com a FX.

Publicidade

Esse número aumentou de forma constante nos anos seguintes, sobretudo depois que a Netflix começou a produzir séries originais em 2012.

Em 2015, havia 422 programas com roteiro. Isso levou John Landgraf, executivo da FX, a cunhar o termo “Peak TV”, que os membros do setor rapidamente adotaram para descrever a era da televisão por streaming.

Em 2022, havia 600 programas com roteiro (um aumento em relação a uma estimativa anterior de 599), o que se espera que seja o ponto alto.

Redução dos investimentos

Além do fato de que praticamente todos os estúdios diminuíram o investimento na criação de novos programas de televisão, várias empresas de mídia não investem mais em séries com roteiro.

O Quibi surgiu e desapareceu. O Google e o Facebook investiram agressivamente na televisão tradicional com roteiro há cerca de cinco anos, mas ambos pararam de fato. As redes de transmissão estão produzindo menos programas com roteiro, assim como muitas redes a cabo, como USA, TBS e Comedy Central.

Os executivos do setor acreditam que o número de programas nos Estados Unidos continuará a diminuir neste ano.