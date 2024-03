Quais são as maiores marcas brasileiras? Veja ranking e entenda por que elas se valorizaram

As 50 maiores marcas do Brasil atingiram o patamar de R$ 412 bilhões de valor de marca no País em 2024, um aumento de 4% nos últimos dois anos, segundo o último relatório Kantar BrandZ, obtido com exclusividade pelo Estadão. O banco Itaú foi considerado o negócio com a marca mais valiosa do Brasil por duas edições seguidas. O valor da marca da instituição corresponde aproximadamente R$ 36 bilhões, segundo o ranking.

As cervejas da Ab Inbev Brahma (R$ 33 bilhões) e Skol (R$ 29 bilhões) ocupam, respectivamente, o segundo e terceiro lugar, segundo a Kantar. O levantamento sobre as 50 marcas mais valiosas do País é realizado no Brasil a cada dois anos. Para fazer a análise, a Kantar avaliou mais de 396 marcas que atuam no mercado doméstico, divididas em 27 categorias.

Além de avaliar o desempenho financeiro das companhias listadas em bolsa, a Kantar também entrevistou cerca de 10 mil consumidores brasileiros para avaliar o desempenho de cada negócio dentro do seu segmento de atuação na percepção dos consumidores e dos investidores.

O Itaú Unibanco mudou a marca .O banco passa a adotar o slogan "feito de futuro" após mudança da marca no ano que completa 100 anos Foto: Divulgação/Itaú

De acordo com a pesquisa, as marcas ligadas ao setor de serviços financeiros tiveram o maior aumento em valor de marca, com avanço de 17,6% em dois anos. Em seguida, aparecem os serviços de turismo, com crescimento de 16,55%. Na direção oposta, o pior resultado ficou com o setor de vestuário que despencou 52,6%.

Vale ressaltar, que o estudo avalia o valor de marca das companhias, e não o valor de mercado delas em Bolsa.

“O que o ranking traz de diferente é que nós combinamos esses dados financeiros com a percepção da força ou valor das marcas. Nós entendemos que as marcas que têm essa força na percepção do consumidor são aquelas que têm mais probabilidade de crescer e se diferenciar dentro da sua categoria”, diz o diretor geral da divisão de insights da Kantar no Brasil, Milton Souza.

Souza pontua que o desempenho das marcas mais valiosas do País conseguiu se descolar do movimento global - puxado pelos reflexos negativos em diversas cadeias produtivas no pós-pandemia - de desvalorização de marca. A título de comparação, enquanto as 50 marcas mais valiosas do País se valorizaram 4% em dois anos, o último estudo da Kantar trazia uma queda de 2,2% no valor de marcas no mercado mundial.

Uma das explicações para esse resultado, segundo o executivo, está ligado ao fato de que no Brasil, a distribuição por setores das marcas mais valiosas é mais heterogênea, enquanto em outros mercados como Estados Unidos, Europa e Ásia, há uma concentração maior de setores, o que acaba puxando o desempenho para baixo quando um setor vai mal na economia. “O nosso ranking é um pouco mais distribuído, o que traz mais estabilidade para o valor de marca no montante”, diz.

Investimento em ‘branding’

Na avaliação do Jaime Troiano, da Troiano Branding, desempenho das marcas mais valiosas em 2024 está atrelado a um plano de investimentos em comunicação que não foi cortado durante a pandemia, mantendo os pontos de conexão com os consumidores do negócio, o que manteve a relevância dessas marcas no mercado nacional.

“O que eu senti no Brasil é que as marcas mais bem avaliadas são aquelas que não descansaram durante a pandemia, não ficaram quietinhas. Elas tiveram alguma atividade mais contínua. Essas marcas não ficaram esperando passar a pandemia para se relacionar com os clientes”, afirma. “As marcas que estão no ranking alimentaram a sua relação com o público ao longo do tempo.”

O especialista em branding afirma que apesar do valor de marca não ser listado nos demonstrativos de desempenho financeiro das companhias, o ativo da marca é um diferencial que impulsiona os negócios de forma a garantir o bom resultado financeiro para os investidores que escolhem aportar em uma determinada empresa em detrimento de outras. “Hoje ainda não se publica o valor da marca no balanço, por razões contábeis. Mas nós sabemos que a marca aumenta o valor total da empresa”, afirma Troiano.

Marcas estreantes

Além das companhias já tradicionais em ranking de valor de marca, este ano a pesquisa da Kantar registrou a chegada de nove novas marcas em quatro setores diferentes dentro da pesquisa.

Entre as estreantes, a Localiza apareceu no ranking na 8ª posição, com um valor de marca estimado em R$ 15 bilhões, segundo o levantamento. Recentemente, a companhia passou por um processo de reformulação da marca, conforme adiantou o Estadão.

Ainda entre as “novatas” na pesquisa da Kantar, o segmento de bancos e serviços financeiros trouxe quatro novas marcas para o ranking, com SulAmérica (19º lugar, R$ 5,9 bilhões), Rede (27º lugar, R$ 4,9 bilhões), PagBank (46º lugar, R$ 1,7 bilhão) e C6 Bank (49º lugar, R$ 1,5 bilhão).

Em Tecnologia e Serviços ao Consumidor duas marcas entram no ranking pela primeira vez: Unidas (21ª posição, R$ 5,9 bilhões) e Movida (33ª posição, R$ 3,7 bilhões). A centenária Havaianas estreou na 35ª posição com valor estimado de R$ 3,8 bilhões. No segmento de Alimentos e Bebidas, a única estreante entre as 50 maiores companhias foi a Leão, marca de chás que pertence ao grupo Coca-Cola, na 44ª posição e valor estimado de R$ 1,8 bilhão.