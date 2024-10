Marcas Mais 2024 anuncia ganhadores da 10ª edição

A pesquisa analisou as respostas de mais de 11,5 mil pessoas, nas cinco regiões do Brasil, sendo mulheres e homens de classes A, B e C. Foram avaliadas mais de 35 categorias, como Automóveis, Bancos, Celulares, Cervejas, Construtoras, Desodorantes, Farmácias e Seguradoras, por meio de um painel online. A metodologia da Troiano Branding identifica a exata relevância da marca para o consumidor segundo diversos critérios, sendo os principais seu grau de envolvimento, a preferência de compra por seus produtos, sua familiaridade com a empresa, o nível de rejeição e seu desconhecimento de serviços e produtos. Deste processo resultam índices que determinam o pódio das marcas em cada categoria.

O ciclo final começa com o evento desta noite e segue até a edição de um caderno especial do Estadão no domingo, 27. Neste ínterim, análises sobre branding, awareness e tendências de mercado, entre outros temas, serão publicados nas plataformas digitais dos realizadores. Reportagens, artigos e outros formatos examinarão os resultados e ajudarão a audiência a interpretar o estudo e seus vencedores.