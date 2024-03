Marcas do setor financeiro são as que mais se valorizaram no Brasil, aponta Kantar

Das 50 companhias que têm as marcas mais valiosas do País, 11 estão no setor de serviços financeiros, segundo levantamento BrandZ da Kantar. O segmento de bancos foi o que registrou o melhor desempenho na última edição do estudo feito pela consultoria para avaliar o valor de marca das companhias nacionais.

O levantamento é realizado no Brasil a cada dois anos. Para fazer a análise, a Kantar avaliou mais de 396 marcas que atuam no mercado doméstico, divididas em 27 categorias. Além de analisar o desempenho financeiro das empresas listadas em bolsa, o BrandZ também entrevistou cerca de 10 mil consumidores brasileiros para avaliar o desempenho de cada negócio dentro do seu segmento de atuação na percepção dos consumidores e dos investidores.

“Cada marca é avaliada pelo consumidor em uma categoria. Nunca uma companhia é comparada a outra de um setor diferente. As avaliações são sempre feitas dentro de uma categoria de atuação, a exemplo dos bancos que são comparados uns com os outros”, conta o diretor geral da divisão de insights da Kantar no Brasil, Milton Souza.

Maior banco do País, Itaú teve seu valor de marca avaliado em aproximadamente R$ 36 bilhões na pesquisa da Kantar Foto: Wether Santana/Estadão

Dados da Kantar BrandZ apontam uma valorização de 17,6% no valor de marca das companhias do setor ao longo dos últimos dois anos. O Itaú foi eleito como a marca marca mais valiosa no País, valendo algo em torno de R$ 36 bilhões, o que corresponde a 8,9% do total da lista.

Na quinta posição geral do ranking, o segundo banco melhor avaliado no levantamento foi o Nubank, com valor de marca estimado em R$ 22,7 bilhões. Logo em seguida, na sexta posição, a marca do Bradesco foi avaliada em R$ 21,5 bilhões.

Vale ressaltar, que o estudo avalia o valor de marca das companhias, e não o valor de mercado delas. No caso do Itaú, por exemplo, o valor de mercado está em torno de R$ 313 bilhões.

Na 15ª posição geral do ranking, o Banco do Brasil teve sua marca avaliada em aproximadamente R$ 8,1 bilhões. Contudo, o banco público foi a instituição com a maior variação de valor no período de dois anos. A valorização foi de 55%, o que fez a companhia subir sete posições na lista. Ainda na seara dos bancos públicos, a marca da Caixa Econômica Federal foi estimada em R$ 5,9 bilhões, com um crescimento de 34% desde a última edição do ranking, o que representou um aumento de quatro posições na lista geral.

Para a analista da Empiricus Reserch, Larissa Quaresma, o desempenho positivo do Itaú está atrelado à troca de gestão do maior banco do País, que trouxe Milton Maluhy Filho para a cadeira de CEO. Na avaliação da especialista, o executivo conseguiu “ajustar a casa” e, antes dos concorrentes, reduziu a exposição do banco ao cenário de inadimplência, o que trouxe fôlego extra no demonstrativo financeiro do banco.

“No ano passado, foi um banco que superou as expectativas em relação ao lucro. Nós vimos um ponto de inflexão muito importante na questão da inadimplência que começou a cair. Além da instituição ter continuado a expandir os seus rendimentos”, avalia.

“No último ciclo de crédito, eles viram que a inadimplência de pessoa física pioraria e começaram a tornar as regras mais rígidas. O banco conseguiu expandir a rentabilidade enquanto os concorrentes mergulharam”, complementa a analista. Em 2023, o banco registrou um lucro de R$ 35,618 bilhões, de acordo com balanço divulgado para o ano anterior. Na comparação com o ano anterior, o resultado representava um aumento de 15,7% superior a 2022.

Para analistas do mercado financeiro, gestão de Maluhy Filho à frente do Itaú colaborou para o resultado do banco eleito como a marca mais valiosa do País pela Kantar Foto: Divulgação Itaú

Larissa também destaca que, apesar de o indicador de valor de marca não estar entre os principais pontos avaliados pelas companhias, o fortalecimento de uma determinada marca é um ativo que pode ajudar os investidores na hora de decidir por aportar, ou não em uma determinada empresa.

“A marca é um dos fatores olhados. Porque o valor da marca nos diz muito sobre quanto o cliente é fiel aquela companhia. Quanto maior o valor de uma marca, maior é a previsibilidade de que o cliente continuará com aquela empresa”, diz.

Na avaliação de Jaime Troiano, especialista em marcas da Troiano Branding, é importante destacar a forma como a pesquisa ranqueia as empresas, levando em consideração o demonstrativo financeiro de cada uma delas. Isso coloca os grandes bancos à frente de outras companhias, haja vista a quantidade de ativos que as instituições financeiras têm comparado às demais empresas de outros setores.

“As empresas financeiras são muito superiores em geração de recursos, em comparação, por exemplo, às cervejeiras. As financeiras estão na frente em termos de volume de recursos que elas operam”, analisa.