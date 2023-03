Mercado Livre vai ‘ficar azul’ para divulgar união de negócios com o Mercado Pago

O Brasil será o primeiro a receber o novo plano de negócios do Mercado Livre e seu banco digital, o Mercado Pago. O gigante do e-commerce argentino vai aproximar as duas marcas para tentar alavancar ambos os negócios em toda a América Latina, região em que o grupo opera.

Para dar o pontapé inicial na nova fase da operação, o marketplace vai trocar seu clássico logo de aperto de mãos amarelo, para dar espaço a uma nova versão “azulada” em alusão ao banco digital.

A vice-presidente de marketing do Mercado Pago na América Latina, Pethra Ferraz, conta que a estratégia foi pensada após estudos internos mostrarem que a base de clientes das duas companhias desconheciam todas as ferramentas dos negócios e até sobre a ligação entre o marketplace e o banco digital.

“Nós achávamos que as pessoas já tinham esse conhecimento, mas quando são questionadas, elas não têm certeza disso”, lembra. “Por isso, entendemos que este é um momento importante dos negócios para apresentar essa guinada na nossa estratégia.”

Pethra ainda explica que, atualmente, cerca de 70% dos usuários de Mercado Pago não são clientes ativos no serviço de e-commerce, o que seria mais um indicativo da importância de unir as marcas.

Para viabilizar essa nova fase do negócio, o banco digital decidiu ampliar em 40% o seu investimento de marketing dentro do País.

O presidente do Mercado Livre Brasil, Fernando Yunes, conta que, atualmente, o Mercado Pago já corresponde a uma parcela importante da receita da companhia no País, o que torna essa mudança importante por trazer um “potencial mútuo de crescimento”, que segundo ele, que possibilita a construção de um modelo de negócio cada vez mais completo.

“Nosso ecossistema tem como diferencial competitivo um banco digital que nos apoia a entregar uma proposta de valor completa para vendedores e consumidores, o que tem resultado em avanços em nossa missão de democratizar o comércio e o dinheiro”, diz Yunes.

Logo de aperto de mãos amarelo do Mercado Livre vai dar espaço a uma nova versão 'azulada' Foto: Aline Bronzati/Estadão

Benefícios

Para atrair os clientes para utilizar ambas as marcas, o grupo combinará benefícios como facilidades de pagamento e parcelamento no marketplace, descontos, frete grátis, acesso a serviços de Streaming entre outros.

O especialista em varejo da Strong Business School (SBS), Ulysses Reis, conta que a estratégia utilizada pelo Mercado Livre já foi utilizada por outros nomes do e-commerce. Ele lembra que, no passado recente, a Amazon unificou os negócios de varejo, do seu serviço de streming e outros produtos da marca para alavancar as operações.

Reis afirma que dado os desafios do setor do varejo, realizar parcerias “No futuro, vai ser muito difícil sobreviver no mercado sem fazer parte de um desses grupos econômicos. As alianças estratégicas, como a feita pelo Mercado Livre, é uma tendência mundial”, diz Reis.

Para levar a nova estratégia até o cliente final, as duas empresas escalaram os ex-BBBs Gil do Vigor e Sara Andrade como os seus novos garotos propaganda. Em uma campanha desenvolvida pela agência de publicidade GUT, a dupla vai introduzir a mudança de posicionamento para o público em ações na TV Globo e também nas redes sociais do Mercado Livre e do Mercado Pago.