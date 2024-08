TIM promete enviar Pix de até R$ 3 a clientes de recarga no celular pré-pago

RIO - A TIM lança nesta quinta-feira, 22, uma nova campanha em que promete enviar Pix de até R$ 3 a cada nova recarga em celular pré-pago da operadora. Além disso, oferecerá conectividade ilimitada para WhatsApp até o fim de cada mês, após recargas de qualquer valor. O lançamento da estratégia publicitária conta com a cantora Ivete Sangalo como nova embaixadora da marca.

Na campanha, chamada TIM Pré XIP (uma corruptela de "chip" e Pix ao contrário), os clientes receberão um Pix de R$ 1 após recargas de até R$ 25 e de R$ 3 nas recargas de R$ 30 para cima. As transferências acontecerão no momento da recarga, que deve ser realizada obrigatoriamente pelo aplicativo da companhia.

Os clientes só poderão receber o pagamento em recargas feitas com três dias de espaçamento. A oferta ainda não tem prazo para ser encerrada.

Além disso, recargas de qualquer valor vão garantir aos usuários a conectividade do aplicativo de mensagens Whatsapp até o fim de cada mês, independentemente do tempo de validade da recarga. Hoje a menor recarga oferecida pela operadora é de R$ 15, que pode ser usada ao longo de dez dias.

“A franquia pode acabar no meio do mês, e o cliente continua conectado com a família, amigos, trabalho (pelo Whatsapp). É uma proposta de valor mais rica”, ressaltou Griselli.

O segmento pré-pago continua relevante na TIM, que tem 33 milhões de clientes nessa modalidade Foto: Fábio Motta/Estadão

A TIM deseja digitalizar mais os clientes, pois isso traz benefícios para a empresa, afirmou o CEO. “Na medida em que o cliente quer gozar do Whatsapp ilimitado até o final do mês e um Pix na conta após a recarga, isso deve ser feito através do aplicativo”, frisou. “O desenho, do ponto de vista de negócio, é feito com objetivo de digitalizar mais a base de clientes pré-pago.”

Para os novos clientes pré-pagos, excepcionalmente, a transferência será feita com a primeira recarga em qualquer um dos canais, incluindo bancas de jornal e farmácias.

Griselli afirmou ainda que a associação do valor do Pix ao valor da recarga aponta para o compromisso do cliente com a operadora. “O benefício é proporcional, é maior na medida em que o compromisso do cliente é maior. Se recarrega R$ 30, recebe R$ 3. Se recarrega valor menor, recebe valor menor”, disse, enfatizando: “Construímos um estímulo para que o compromisso do cliente conosco seja de mais tempo.”

Modalidade em declínio

Os planos pré-pagos estão declinando no mercado — e também na TIM, com recuo de 4,7% no segundo trimestre de 2024 ante igual período de 2023, em virtude da migração para o pós-pago, que teve aumento de 9% no mesmo período, de acordo com a companhia.

Mas o segmento pré-pago continua relevante na TIM, que tem 33 milhões de clientes nessa modalidade, pouco mais da metade dos 62 milhões existentes na base da operadora. O pré-pago representa 25% da receita da operadora, de acordo com Fabio Avellar, vice-presidente de Receitas.

Griselli complementou: "Por ser ainda representativo na nossa base, estamos sempre procurando inovações para que o valor percebido e entregue ao cliente seja maior." Com a nova oferta, a TIM surfa no sucesso do Pix. Há cerca de 740,6 milhões de chaves de pessoas físicas no país, de acordo com dados do Banco Central. Indagado sobre a possibilidade de fraudes explorando esta modalidade de pagamento, Avellar frisou que a TIM fez um "grande trabalho interno e com as instituições financeiras" sobre o tema. "Estamos bastante confortáveis de seguir estritamente todas as boas práticas de governança da companhia e da cibersegurança, indicada pelos bancos. Estamos bastante atentos a esse tema", disse. "Se o cliente tiver algum problema, ele vai poder acionar o contact center e a gente vai ver o que aconteceu."

Conforme os dados mais recentes do Banco Central, em julho foram informadas 549.270 fraudes com Pix, num universo de 5,4 bilhões de transações.

O lançamento do TIM Pré XIP não afetará as outras ofertas da operadora, como o cashback do Zé Delivery, uma parceria com a Ambev: o cliente pré-pago tem cashback no app de entrega de bebidas a cada recarga mensal de R$ 15.

Garota-propaganda

Em alta Economia Críticas a ‘Kamalanomics’ vão além de Trump e da direita e ‘quebram encanto’ da candidata democrata Por que a Ford está recuando em seus planos para a produção de veículos elétricos Workaholic, ela voltou ao trabalho 1 dia após acidente de carro e só mudou de vida ao ser demitida A operadora TIM, que já tem a cantora Iza e o apresentador Marcos Mion como “embaixadores da marca”, contratou Ivete Sangalo para se juntar ao time e lançar a oferta TIM Pré XIP. A operadora apresentará dois filmes curtos, que vão ao ar na TV aberta, em que figuram Sangalo e Iza. A campanha, desenvolvida pela Betc Havas, também estampará 158 lojas próprias e mais de 100 mil pontos de venda, outdoors, abrigos de ônibus e até antenas, em algumas cidades. A companhia não informa os valores gastos na ação. “Todos serão suficientemente impactados de forma poderosa para vir para a Tim recarregar conosco”, disse Avellar. “É um investimento suficientemente relevante para atender esta oferta disruptiva para a população brasileira.” “O papel das grandes marcas dos líderes de mercado é exatamente isso, é revolucionar proporcionando a oportunidades”, disse Sangalo. Na entrevista coletiva sobre a ação, a cantora baiana disse, em tom de brincadeira, acreditar que a campanha “vai aumentar aí pelo menos 100% de consumidores”. O CEO respondeu também bem-humorado: “você tem uma meta aqui para nós, agora aqui vamos correr atrás”.