Novos modelos de concorrência buscam eficiência sem menosprezar fator humano

Daniel Bulgueroni, vice-presidente de marketing da Ânima, conta que o grupo percebeu a necessidade de mudar sua abordagem de marketing da pior maneira. Cometeram erros em certas ativações que o olhar enviesado do publicitário sudestino não percebeu. “Em determinado momento, a gente pensou em fazer um post para homenagear a santa de Mossoró, mas fizemos para a santa de Pau dos Ferros, sem perceber que estava errado”, lembra o executivo, citando cidades do Rio Grande do Norte, onde o grupo tem faculdades do sistema Universidade Potiguar (UnP). Outros deslizes poderiam ser evitados, caso a agência que atendia ao grupo nacionalmente entendesse mais dos temperos locais. Hoje, a conta da UnP está com a Art&C, que tem 25 anos de atuação no Nordeste e sede em Natal (RN). A expectativa é que esta mudança — assim como as outras dez agências pelo Brasil — produzam comunicações com maior assertividade e menos erros.

No início deste ano, o marketing institucional se uniu às equipes regionais e aos diretores das diferentes marcas para elaborar a concorrência. Para cada desafio de marca ou conjunto de universidades com características semelhantes, foram abordadas de três a quatro agências. O foco de seleção era qualidade de portfólio em vez de volume; e estratégia de comunicação em vez de campanha (que sequer foi requisitada). Por ser uma dezena de parceiros, a escolha levou mais tempo que o normal. Mas Bulgueroni tinha como meta campanhas que começarão ainda este mês, tendo em vista as notas que o Enem vai liberar no começo de 2025. “Estamos entrando nesse momento crucial, com um modelo completamente novo, nosso primeiro passo de fato depois do processo de RFP, com todas as agências abordo. Em seguida vamos para uma fase de ajustes, com campanhas no ar e os aprendizados que certamente vamos ter”, prevê o executivo.