Antes dele, vários publicitários também faziam e apareciam com igual intensidade. Os dirigentes das agências MPM, Almap, Norton, Salles, DPZ, Denison, as maiores brasileiras, eram presenças obrigatórias em Brasília e na sede das grandes empresas brasileiras, em que se discutiam e distribuíam as verbas publicitárias. O que lhes conferia uma visibilidade midiática que, ao mesmo tempo, lhes garantia continuar influindo nas estatais e nas empresas.

A partir dos anos 1970, os talentos criativos brasileiros que foram atraídos para a indústria da propaganda começaram a ser cada vez mais premiados por seus trabalhos, reconhecidos pelos anunciantes e expostos pelo mainstream da mídia. Entre eles, e como ninguém, Washington Olivetto, que somaria um superlativo talento criador ao não menor talento de se fazer notar como um superlativo talento criador, “o melhor Washington Olivetto na categoria Washington Olivettos”, como se definia.