Perdigão quer levar marca à NFL e à ‘Lampions League’

Prestes a completar 90 anos, a Perdigão - do grupo BRF - quer comemorar a sua longevidade levando a marca para dentro dos estádios. A companhia de alimentos é a nova patrocinadora da National Football League (NFL) no Brasil e da “Lampions League”, como é carinhosamente apelidada a Copa do Nordeste.

Conforme divulgado pela companhia, a Perdigão patrocinará o “NFL IN BRASA”, o evento oficial da liga americana no Brasil, que incluirá ativações para os torcedores sobre o esporte e transmissão do Super Bowl LVIII. No País, os jogos do campeonato da bola oval são transmitidos pela ESPN, que detém os direitos de exibição na TV por assinatura, e pela RedeTV!, que veicula semanalmente as partidas na TV aberta.

Dentro do contrato de patrocínio, a Perdigão também terá direito de uso de imagem da competição internacional no desenvolvimento de produtos ao longo de toda a temporada de 2023. Para a competição nordestina, a marca do grupo BRF será a única patrocinadora da transmissão oficial dos jogos, que serão veiculados pelo SBT. “Nós estamos no melhor momento da marca, justamente quando ela completa 90 anos”, diz o vice-presidente de negócios da BRF, Marcel Sacco.

Marcel Sacco, executivo da BRF, conta que marca deve investir em eventos que reúnem o público em torno da comida Foto: @GustavoRampini

Segundo o executivo, a nova fase de investimentos de marketing da companhia olham para eventos com grande potencial de crescimento de público. A exemplo do esporte americano, atualmente, o País já tem aproximadamente 38 milhões de espectadores. Sacco pontua que as verbas apostam em eventos que impulsionam os encontros entre as pessoas. “Esse é um dos movimentos da nossa marca. A NFL é um dos esportes que mais crescem no Brasil, e tem uma conexão direta com a nossa marca através do churrasco”, avalia.

Chegada no Brasil

Marca será a patrocinadora oficial do evento de futebol americano no Brasil Foto: Divulgação Perdigão

Recentemente, a liga americana anunciou que fará a primeira partida do campeonato Brasil, que será realizada na Arena Neo Quimica, em São Paulo, transformando o País no quinto endereço fora dos EUA a receber o evento esportivo. O País venceu a concorrência com Espanha para sediar um jogo já em setembro do próximo ano, mas ainda não há definições sobre quais franquias participarão da partida em solo nacional.

“O Brasil é um mercado prioritário para a liga, com mais de 38 milhões de torcedores – a maior base de torcedores internacionais da NFL atrás do México”, diz, em nota, Michelle Webb, vice-presidente de patrocínio internacional da NFL. “Estamos ansiosos para trabalhar com a Perdigão, uma marca extremamente popular no mercado, antes do Super Bowl LVIII.”