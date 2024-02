Vale tem lucro de R$ 39,94 bilhões em 2023, queda de 58% em um ano

A mineradora anunciou ainda que irá pagar R$ 11, 7 bilhões em dividendos aos acionistas. O valor foi aprovado em reunião do conselho de administração da empresa, a primeira após o encontro extraordinário da última semana, cujo objetivo foi tratar do futuro do atual presidente da Vale, Eduardo Bartomoleo.

O mandato termina em maio, mas o conselho está rachado, e a etapa atual do processo está se estendendo mais do que o esperado. Caso os conselheiros decidam encerrar o contrato do executivo, uma consultoria especializada vai elaborar uma lista tríplice com sugestões de executivos. Enquanto isso, o impasse começa a afetar os papéis da mineradora, que já recuaram cerca de 15% neste ano.