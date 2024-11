Ministros de Lula se reúnem no Planalto para discutir corte de gasto em duas reuniões; veja quem foi

Os ministros que compõem a Junta de Execução Orçamentária (JEO) – Haddad, Tebet, Dweck e Costa – voltarão a se reunir às 16h com as pastas da Educação, da Saúde e do Trabalho, segundo apurou o Estadão/Broadcast.

Os titulares desses ministérios – Nísia Trindade (Saúde), Camilo Santana (Educação) e Luiz Marinho (Trabalho) – estiveram nesta segunda-feira com a equipe econômica e o presidente Lula para tratar do plano de corte de gastos. Para o encontro desta terça, programado para as 16h, não há previsão de Lula participar.