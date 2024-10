Montadoras chinesas mostram força no Salão do Automóvel de Paris

No evento, projetado para mostrar as principais montadoras da Europa, as exibições que atraíram algumas das maiores multidões foram as de empresas como BYD, Leapmotor e Xpeng, que se gabaram de como a velocidade de seus avanços tecnológicos — incluindo o uso de inteligência artificial — os ajudaria a competir com, ou até mesmo superar, seus rivais europeus na revolução dos veículos elétricos.

A Europa tem uma meta ambiciosa de fazer a transição completa para os veículos elétricos até 2035, e as maiores montadoras do continente — entre elas Renault, Stellantis, BMW e Volkswagen — apresentaram novos modelos com o objetivo de atrair os consumidores europeus. Mas Pequim também está ansiosa para entrar nesse jogo, e as nove montadoras chinesas presentes na feira de Paris parecem não se intimidar com o que consideram esforços protecionistas para retardar seu avanço.