Agrotools criou o maior banco de dados do agro

Fundada há 17 anos, uma das pioneiras do ecossistema de agtechs brasileiro, quando esse termo para classificar as startups de tecnologias para os agronegócios ainda nem existia, a Agrotools desenvolveu aquele que é considerado o maior banco de dados do agro do mundo. A ideia é conectar as empresas dos grandes centros ao que acontece no campo.

O banco de dados é abastecido por imagens de satélites e outras informações captadas em campo, para ser possível realizar 30 bilhões de análises, segundo o cofundador e CEO da empresa, Sérgio Rocha. Por meio das diversas camadas de informações coletadas e cruzadas pela Agrotools, é possível entender em tempo real se práticas de ESG estão sendo aplicadas, ter inteligência de dados para saber se uma propriedade é elegível para emitir créditos de carbono e qual o risco de conceder crédito para certa produção.

Leia também

SÃO PAULO 29/09/2023 ECONOMIA AGRITECHS - agritechs, as startups de tecnologia voltada aos agronegócios Sergio Rocha, fundador e CEO da Agrotools, uma das maiores agritechs brasileiras. FOTO ALEX SILVA/ESTADAO Foto: ALEX SILVA/ESTADAO

Por exemplo, para uma empresa de crédito rural ou seguradora, é possível acompanhar se uma safra está evoluindo satisfatoriamente ou se o produtor encontrou problemas que podem inviabilizar o pagamento ao fim da temporada. Também é uma forma de acompanhar a aderência ao ESG de produtores da cadeia de grandes empresas. Nomes conhecidos que lidam com alimentação utilizam os seus produtos, incluindo McDonald’s, Walmart, Nestlé, Carrefour, JBS, BRF, Cargill e instituições tais quais Itaú, XP e BTG Pactual.

“O trabalho dos produtores ficou mais desafiador, por causa do clima, dos concorrentes, dos protocolos ambientais e eles precisam lidar até com três ou quatro safras por ano. Tudo isso impulsionou o uso da tecnologia da porteira para dentro”, diz Rocha.

Hoje, R$ 100 bilhões em financiamento de safras já passam pelos produtos da empresa. Esse volume de negócios também garantiu um total de R$ 150 milhões de receita com contratos ativos, com cerca de 200 grandes empresas e outras 50 de menor porte do setor.

Continua após a publicidade

Dessa forma, diferentemente do comum em outras startups, a Agrotools conseguiu ir crescendo com dinheiro próprio, a partir dos recursos levantados pela venda de seus serviços. “A gente conseguiu ir sempre se autofinanciando”, afirma Rocha. “Tivemos um pouco de sorte porque a capacidade de computação em nuvem permite hoje o que apenas os centros de dados gigantes conseguiam oferecer, anteriormente.”

No ano passado, ela se preparou para um salto maior. Fechou a captação de US$ 20,9 milhões (R$ 107 milhões), o que a avaliou em mais de R$ 480 milhões. A rodada de financiamento foi liderada pelo Inovabra, fundo do Bradesco, e pela gestora KPTL. Segundo Rocha, esses recursos ajudarão a empresa a fazer aquisições e a se expandir para América Latina e até para a América do Norte.