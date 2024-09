Bets: cresce número de brasileiros que pegam empréstimos para fazer apostas, mostra pesquisa

Para o presidente do Conselho Regional de Economia de São Paulo (Corecon-SP), Pedro Afonso Gomes, o crescimento de empréstimos para financiar as apostas se deve, em grande parte, pela falsa ideia de que é possível multiplicar o dinheiro, como mostram alguns poucos players dentro desse setor. Gomes lembra que estatisticamente, as chances de um apostador conseguir se consagrar em detrimento da máquina é ínfimo. “Isso faz com que as pessoas acreditem que é possível mudar suas vidas através do jogo.”

Gomes acredita que o aumento dos problemas de endividamento pelo jogo (e, posteriormente, uma inadimplência) está diretamente relacionado à falta de educação financeira no País, que afeta principalmente grupos de menor renda. Outro reflexo negativo dos problemas envolvendo as apostas online, diz ele, é o possível encarecimento do crédito em determinados produtos financeiros, que consideram a inadimplência como fator de precificação.

“O mercado de crédito trabalha na sua precificação dos juros com a inadimplência. Quanto mais as pessoas se endividam, maior é a chance de elas não pagarem a conta, elevando a inadimplência e pressionando as taxas de juros em determinados segmentos”, analisa o executivo.