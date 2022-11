Black Friday: Globoplay, Disney+, Amazon Prime e outros serviços de streaming entram em promoção

Publicidade

Com cada vez mais plataformas de streaming de vídeo disponíveis no País e as suas assinaturas pesando mais no bolso, já tem brasileiro de olho nas promoções da Black Friday para ampliar a sua lista de serviços de entretenimento. Para a edição 2022 da data, gigantes do setor de varejo e TV por assinatura tentam fisgar o público com promoções que podem chegar até 70% de desconto no valor das mensalidades, ou acesso livre às plataformas de conteúdo on demand.

Para especialistas, a chegada de novos serviços de séries e filmes e os reajustes dos planos de assinatura das plataformas tradicionais em um período de “grana mais curta” do brasileiro devem impulsionar os descontos na data de promoções. Ulysses Reis, especialista em varejo da Strong Business School (SBS), explica que desde a última edição da data de descontos os consumidores brasileiros mudaram o foca das sua compras, deixando de lado as necessidades que envolviam a pandemia e o retorno ao trabalho presencial, agora público começa a buscar os serviços ligados à tecnologia e ao entretenimento.

Reis afirma ainda que, além das promoções no varejo tradicional, na compra direta de itens, os serviços de assinatura como livros, bebidas, e até itens para animais de estimação devem se beneficiar desse cenário. “Este ano os desejos de consumo para a Black Friday são mais voltados ao lazer e tecnologia, o que abre um espaço para as assinaturas, como das plataformas de streaming de vídeo”, avalia o especialista.

Um dos principais serviços de streamings nacionais, o Globoplay - da Globo-, divulgou recentemente suas promoções para a Black Friday com descontos de até 25%, no seu plano inicial, que passou de R$ 19,90 para R$ 14,90. A companhia também traz descontos nas assinaturas combinadas do Globoplay com outros serviços de streaming como DIsney+, Telecine, Lionsgate+, Giga Gloob e Premiere Combate.

Quem utiliza os serviços da Amazon no País também terá descontos para assinar novos planos de streaming. Conforme divulgado pela companhia, planos na Black Friday terão até 68% de desconto, com preços a partir de R$ 7,90 nos canais LionsGate+, Paramount+, Discovery+, Looke e MGM. A empresa ainda terá 47% de desconto na locação de lançamento e obras clássicas do cinema.

Nesta sexta-feira, 25, o gigante do e-commerce Mercado Livre vai oferecer um desconto de 70% no valor do seu clube de assinatura que dá acesso gratuito aos canais do Disney+ e Star+. Com a promoção, o preço da assinatura passa de R$ 49,90 para R$ 14,90.

Na Black Friday, companhias terão promoções combinando diferentes plataformas de streaming que, além dos descontos nas assinaturas, podem sair até de graça. Foto: Dado Ruvic/Reuters

Já os assinantes da Claro TV terão até 25% de desconto nos planos de streamings como Disney+ e Star+. Já para as assinaturas combinados de plataformas como Telecine, HBO Max, Discovery+ e Lionsgate+, os clientes terão até 50% de redução no valor do plano anual. Os descontos são válidos, segundo a empresa, para todos os tipos de pacote da operadora, sejam clientes atuais ou novos assinantes.

Outra operadora de TV por assinatura que trouxe descontos na Black Friday para os novos usuários é a Directv Go. No Brasil desde novembro de 2020, a companhia colombiana terá planos combinando o serviço de TV linear e o streaming on demand com descontos de até 50% na assinatura da HBO Max, Telecine, Lionsgate+ e Premier Combate.

Netflix e Spotify não terão descontos voltados para a Black Friday.