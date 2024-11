Bradesco e Rede D’Or fecham acordo para incluir Hospital São Luiz Campinas na ‘rede Atlântica D’Or’

O Banco Bradesco e a Rede D’Or informaram ter fechado um acordo de investimento com a Atlântica Hospitais, companhia direcionada ao investimento em hospitais, controlada indireta do Bradesco, para incluir o Hospital São Luiz Campinas na rede hospitalar “Atlântica D’Or”.

A transação expande a parceria celebrada entre as partes em maio, conservando a participação, na estrutura existente, na proporção de 50,01% para a Rede D'Or e 49,99% para a Atlântica. O valor do investimento total no Hospital Campinas, de R$ 493 milhões, será arcado proporcionalmente pelas partes. Segundo a Rede D'Or, a operação se dará mediante o reembolso para a Rede D'Or, no fechamento da operação, do montante proporcional despendido até tal momento no Hospital São Luiz Campinas, acrescido de atualização monetária e capital de giro, e sujeito a mecanismos de ajuste de preço usuais a operações dessa natureza.

Atlantica é companhia de investimento em hospitais e controlada indiretamente pelo Bradesco Foto: Ricardo Lima / Estadão

A gestão médica do hospital será de responsabilidade da Rede D’Or, de acordo com os comunicados das empresas. O hospital contará com até 325 leitos, quando atingida sua plena capacidade operacional projetada.

A Atlântica Hospitais é controlada indireta também da Bradseg Participações S.A., controladora do Grupo Bradesco Seguros.

“A expansão da parceria está alinhada com a estratégia da Atlântica de investir na cadeia de valor do setor de saúde por meio de parcerias com players estabelecidos na operação de hospitais”, diz o comunicado do Bradesco.

A consumação do negócio depende ainda de certas condições suspensivas, informaram as empresas.