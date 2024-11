Entrevista com Marcelo Noronha Presidente do Bradesco

Otimista com o pé no chão, como ele mesmo se define, o presidente do Bradesco, Marcelo Noronha, espera que a equipe econômica do governo Luiz Inácio Lula da Silva entregue um pacote de contenção dos gastos públicos que ajude a melhorar as expectativas do mercado para os juros e para a inflação, e evite um “cenário de estresse” em que o crescimento da dívida pública tornaria a política monetária ineficaz.

“O cenário de estresse, na nossa visão, é pouco provável, e seria de as entregas fiscais ficarem muito aquém do que o mercado espera, o câmbio andar, bater na inflação, e a política monetária ficar sem efeito. Aí o PIB seria muito menor”, afirmou em entrevista exclusiva à Coluna do Estadão/Broadcast. “Acho que eles vão entregar um bom pacote de gasto”, reforçou o presidente do segundo maior banco privado do País. “Acho que chegou a hora, estão dizendo e vão fazer. Tenho a expectativa de que se faça o suficiente.”

O executivo não arrisca um número “mágico” para o corte de gastos, mas avalia ser preciso tomar medidas em várias linhas. Na visão dele, por exemplo, há espaço para rever a política de reajuste do salário mínimo, que influencia os gastos da Previdência. Também considera necessário cuidado no debate sobre a isenção do imposto de renda para pessoas que ganhem até R$ 5 mil mensais.