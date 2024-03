Concorrentes BTG e XP se juntam por liga única de futebol para negociar direitos de transmissão

Os concorrentes BTG e XP, que geralmente disputam negócios em campos opostos, começaram a fazer nos últimos meses uma tabelinha para operacionalizar a criação de uma única liga de times de futebol para o Campeonato Brasileiro. Será uma empresa que negociará os direitos de transmissão e da exploração de placas em estádios — evidentemente para aumentar o bolo de dinheiro destinado a esse mercado.

PUBLICIDADE Atualmente, são dois grupos: o Liga Forte União (LFU, que junta 26 clubes menores) e o Liga do Futebol Brasileiro (Libra, que tem 19 times, entre os de maior torcida do País e mais peso da primeira divisão). A XP conseguiu um investidor para a LFU, a Life Capital Partners (LCP), que aportou R$ 2,6 bilhões por 20% do direito de transmissão desses clubes, ao longo de 50 anos. Já o BTG trouxe uma proposta de quase R$ 5 bilhões do fundo de investimento Mubadala Capital à Libra, que ainda não foi assinada e não tem prazo de validade. Estimuladas pelos bancos de investimentos, as conversas entre os dois grupos caminhavam para um desfecho esperado para o primeiro trimestre. Havia pressa, uma vez que as negociações para o próximo ciclo de transmissões com a Globo aproximava-se. Porém, pouco depois do carnaval, os grandes clubes resolveram partir para as negociações individuais com a emissora — e a liga única de futebol foi adiada.

“Ainda estamos otimistas”, diz Bruno Amaral, sócio do BTG Pactual para a área. “Assim que esse movimento recente dos blocos (negociação da Libra com a Globo e da LFU com os interessados em seus direitos no próximo ciclo) estiver finalizado, a discussão sobre a liga será retomada e pode caminhar rapidamente. Hoje, o timing está com mais cara de segundo trimestre mesmo.”

Palmeiras é o atual bicampeão brasileiro; BTG e XP se juntam para impulsionar receitas do campeonato com publicidade em placas Foto: Cesar Greco / Agência Palmeiras

Por trás dessa “parceria” entre os bancos de investimento está um mercado em ascensão — e praticamente inexplorado pelo setor financeiro. Os negócios vão bem além de encontrar investidores para os 50 ou 60 clubes das séries A e B do Campeonato Brasileiro, masculinos ou femininos, ou para ligas de diferentes esportes.

Há também toda a estruturação de soluções e produtos ligados financeiros. Com a profissionalização do setor, a expectativa é que, a cada momento de maturação do negócio, exista demanda para entradas e saídas de investidores e recursos. Além disso, áreas correlatas, como entretenimento e mídia, também fazem parte desse novo mundo a ser desbravado.

Marco legal

Esse mercado foi aberto pouco após a aprovação do marco regulatório das SAFs (Sociedade Anônima de Futebol), em 2021. Até então, os bancos de investimento tinham atuações esporádicas na área. O BTG, por exemplo, havia intermediado a venda do norte-americano Orlando City para uma tradicional família investidora em esportes nos EUA. Também assessoraram o acordo dos clubes de futebol do Chile em relação a direitos de transmissão.

Publicidade

“Ao longo dos últimos dez anos, quando se fala de entretenimento de uma forma mais ampla, a gente fez várias transações do Rock in Rio, assessoramos o Fernando Alterio em diferentes momentos da Time For Fun (T4F), inclusive o IPO (oferta inicial de ações, da sigla em inglês)”, diz Alessandro Farkuh, sócio do BTG. “Nosso envolvimento com essa tese de esportes e entretenimento como um produto, com potencial de geração de valor enorme para a economia brasileira e da América Latina, vem de longe e ganhou força a partir da lei da mudança do marco regulatório.”

A XP seguiu a mesma linha. “A vertical de mídia, esportes e entretenimento se tornou uma estratégia relevante aqui para nossa franquia de investment banking”, afirma Guilherme Avila, sócio da XP Investment Banking. “Temos atuado na assessoria a clubes, empresas e investidores aqui e em outros mercados como Inglaterra, Portugal, Espanha e França, por exemplo.”

A primeira frente de negócios no esporte, logo após a aprovação da lei das SAFs, aconteceu com o resgate a clubes que estavam em dificuldades financeiras, como Cruzeiro e Botafogo, e que, agora, começam a se aprumar. “O Ronaldo entrou no Cruzeiro quando o clube estava numa situação de dívida muito mais estressada — o que refletia no lado esportivo”, diz uma fonte da área. “De lá para cá, o clube já passou por uma recuperação judicial, se estabilizou esportivamente e hoje, se o Cruzeiro estivesse disponível no mercado, o investidor encontraria um ativo muito mais seguro financeiramente para investir.”

Além de Cruzeiro e Botafogo, a XP negociou a venda do Coritiba e do América do Rio Grande do Norte. O BTG vendeu o Clube Atlético Mineiro para a família Menin e um grupo de investidores mineiros em novembro. “Foi uma transação em que a SAF foi avaliada em mais de R$ 2 bilhões, com R$ 900 milhões em dinheiro sendo colocados no clube, com inteligência e disciplina de gestão”, diz Farkuh. “O Atlético Mineiro é tocado hoje como qualquer grande companhia: há um conselho de administração e diretores que buscam negócios em cada uma de suas áreas.”

Profissionalização e novos negócios

CONTiNUA APÓS PUBLICIDADE Assim, a Arena MRV, por exemplo, agora sob uma gestão profissional, tende a colocar Belo Horizonte no circuito dos grandes shows que fazem turnê no Brasil, segundo ele. “É possível destravar capital com esse movimento de profissionalização e governança, que já é uma realidade na maioria dos clubes”, afirma. “Essas instituições eram historicamente financiadas por mecenas e, com essa mudança, o sistema bancário e o mercado de capitais conseguem se tornar mais ativos nessa área.” Agora, estão na mesa de negociações os grandes clubes, com menos problemas financeiros, mais fontes de renda e poder de barganha. O BTG tem o mandato para buscar investidores para a SAF do Fluminense (André Esteves, fundador do banco, é declaradamente tricolor). Há boatos sobre outros times diariamente na mídia esportiva. Isso sem contar, é claro, com a liga única de futebol pela qual os bancos trabalham juntos para destravar. Levantamento da Deloitte mostra que o Campeonato Brasileiro movimenta menos de um terço em relação à Premier League inglesa e menos da metade da La Liga espanhola.

Publicidade

O motivo não está apenas na qualidade do futebol. Ao contrário: a falta de distribuição mais igualitária cria um efeito nocivo ao campeonato e estimula a saída de bons jogadores do País. O campeonato fica pobre e sem alternativas de receita. Com a liga única, defendem os bancos, será possível ter mais força na hora de negociar com mais canais, abertos e fechados, as diferentes fases da competição, como acontece no exterior. Também ter produtos inéditos, como jogos de videogames e séries de TV ligadas ao Campeonato Brasileiro.

“Quando se colocam todos os times juntos, é possível empacotar e estratificar várias entregas e colocar novos clientes para esse produto”, diz Amaral. “Passa a ser possível pensar o que vai ser entregue de uma forma mais racional, num momento em que a indústria de streaming enxerga o esporte como estratégico para crescimento do número de assinantes.”