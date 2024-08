Caixa tem lucro de R$ 3,287 bi no 2º trimestre, alta de 27,3% em 1 ano

Mais uma vez, o crédito imobiliário influenciou o desempenho, com um crescimento de 14,8% em 12 meses, para R$ 783,568 bilhões em saldo. Líder de mercado, a Caixa viu sua participação no segmento subir de 66,6% para 68% em um ano, diante do menor apetite dos bancos de porte similar na concessão do produto em um cenário de juros altos.

Em habitação, foram R$ 61,3 bilhões em contratações no segundo trimestre deste ano, alta de 38,9% em relação ao mesmo período do ano passado. Com recursos da poupança, foram R$ 23,5 bilhões, alta de 18,8%, enquanto o FGTS respondeu por R$ 37,8 bilhões, crescimento de 55,1% no mesmo período.

Desde o ano passado, com a poupança pressionada, a Caixa tem direcionado clientes que se enquadram nos critérios das linhas do FGTS para o financiamento com recursos do fundo. Entretanto, entre o primeiro e o segundo trimestres deste ano, o crescimento das concessões com a poupança (de 43,8%) foi maior que o das realizadas com recursos do FGTS (+8,1%).