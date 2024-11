Guerra de preços de carros elétricos na China se aprofunda, e empresas tentam reduzir custos

A marca chinesa de carros elétricos Hozon Auto também reduziu custos cortando salários, eliminando empregos e demitindo funcionários para melhorar seu fluxo de caixa, segundo a mídia chinesa.

De janeiro a outubro, as empresas chinesas venderam 9,75 milhões de veículos totalmente elétricos e híbridos, um aumento de 34% em relação ao ano anterior, de acordo com a Associação Chinesa de Fabricantes de Automóveis. Cerca de um milhão desses veículos foram exportados para fora da China.

A BYD lidera esse mercado, com uma participação de cerca de 35%. Na China, seu maior mercado, a BYD vendeu 2,9 milhões de veículos totalmente elétricos e híbridos nos primeiros 10 meses do ano, um aumento de 35% em relação ao ano anterior, de acordo com a Associação de Carros de Passageiros da China. Globalmente, a BYD entrou para o top 10 de veículos totais vendidos e parece pronta para ultrapassar a Ford e a Honda em breve.

A empresa teve uma expansão agressiva para o exterior. Construiu linhas de montagem no Brasil, Hungria, Tailândia e Uzbequistão. Também está buscando estabelecer uma fábrica no México, um mercado onde espera que as vendas dobrem no próximo ano.