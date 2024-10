‘Exposição nas redes sociais pode colaborar muito para o crescimento da empresa’, diz Carol Paiffer

Em entrevista ao Estadão, Paiffer conta sobre sua rotina à frente da companhia, que passa desde as clássicas planilhas, incontáveis reuniões e também o tempo dedicado às redes sociais. Hoje, no Instagram ela tem mais de um milhão de seguidores, com quem compartilha sua rotina, divide suas ideias e também fala de empoderamento feminino através dos negócios. No Linkedin, outros mais de 31 mil membros acompanham as publicações da empresária. Para dar conta de ambas as tarefas, ela dispara: “Tudo é uma questão de agenda.”

A CEO acredita que sua presença virtual é capaz não só de criar conexão com as pessoas, mas também movimentar os negócios de uma companhia e ainda transformar a vida das pessoas que a seguem. “É muito importante, ainda mais uma empresa de educação como é o caso da Atom, que tem o Shark School, uma escola de educação que visa o empreendedorismo. Então, acho que é muito importante a gente ter essa visão cada vez maior de que as pessoas precisam ter conteúdos que sejam relevantes e que preciso estar sempre antenada com o que vem acontecendo nas empresas”, afirma.