Quem quer comandar uma montadora ocidental como a Stellantis?

Carlos Tavares há muito tempo caracteriza os desafios históricos do setor automotivo como uma luta darwiniana, que só pode ser superada por meio de cortes rigorosos de custos e renovação constante. No domingo, a diretoria da Stellantis NV decidiu, com razão, que sua abordagem implacável havia se tornado mais um obstáculo do que uma ajuda para as perspectivas de longo prazo da montadora; o presidente John Elkann, de fala mansa, assumirá o comando temporariamente durante a busca por um sucessor.

PUBLICIDADE Mas, embora Tavares tenha cometido erros não forçados e tenha se tornado seu pior inimigo, o papel de dirigir uma montadora se tornou terrivelmente difícil; não será fácil encontrar um substituto para dirigir a proprietária da Jeep e da Peugeot, além de uma dúzia de outras marcas, em meio à agitação tecnológica, à confusão regulatória e à ascensão da concorrência chinesa. Tavares, 66 anos, teve uma carreira brilhante, que culminou com a transformação bem-sucedida da Peugeot e da Opel e, em seguida, com a supervisão de sua fusão com a Fiat Chrysler em 2021. Até sua queda em desgraça este ano, ele ocupou habilmente o papel de sábio do setor deixado pela morte de Sergio Marchionne, em 2018.

Tavares recebeu € 36,5 milhões (US$ 38,4 milhões - R$ 231 bilhões) em compensação total no início deste ano, após resultados financeiros recordes que agora sabemos que não eram sustentáveis (Photo by Sameer Al-DOUMY / AFP) Foto: Sameer Al-Doumy/AFP

A velocidade com que a Stellantis se desvencilhou foi impressionante - Tavares recebeu € 36,5 milhões (US$ 38,4 milhões - R$ 231 bilhões) em compensação total no início deste ano, após resultados financeiros recordes que agora sabemos que não eram sustentáveis. É apropriado que Tavares aceite a responsabilidade pelo colapso da lucratividade da empresa na América do Norte e pela grave deterioração das relações com as principais partes interessadas.

Como chefe da holding da família Agnelli, a Exor NV, a maior acionista da Stellantis, Elkann deveria ter agido mais cedo para restaurar a harmonia, antes que vários executivos importantes procurassem emprego em outro lugar. Em vez disso, a diretora financeira Natalie Knight foi oferecida como cordeiro sacrificial em outubro - uma decisão que considerei lamentável porque ela não estava na empresa há muito tempo e os problemas, em sua maioria, não faziam parte de sua alçada.

Provavelmente, Tavares ainda teria um emprego se Stellantis não tivesse deixado a bola cair na América do Norte, aumentando demais os preços e oferecendo muitos caminhões e utilitários esportivos Ram e Jeep de alto padrão. E depois não conseguiu reagir com rapidez suficiente quando a demanda despencou e os estoques aumentaram. Embora as pressões sobre o setor automobilístico exijam decisões difíceis - como a Volkswagen AG reconheceu tardiamente ao considerar o fechamento de fábricas -, uma guerra de desgaste com sindicatos, revendedores, fornecedores e governos não é uma forma de administrar uma empresa. Tavares não será o último CEO que não estará à altura do desafio. Os fabricantes são obrigados a cumprir metas de emissões assustadoras, mas muitos motoristas ocidentais não estão prontos para veículos com plugues. Enquanto isso, o principal fator determinante do sucesso nos próximos anos será a competência em software, e não a batida de metal.

O risco de erros e de má alocação de capital é alto. Acrescente à mistura as guerras comerciais e a ascensão de rivais chineses ultra competitivos, como a BYD, e você se perguntará por que alguém gostaria de gerenciar uma montadora ocidental, apesar do potencial de remuneração lucrativa como a garantida por Tavares.

Provavelmente não é coincidência que alguns dos chefes mais antigos do setor automobilístico sejam fundadores visionários de veículos elétricos, como Wang Chuanfu, da BYD, e Elon Musk, da Tesla, portanto, parabéns a Mary Barra por ter durado mais de uma década na General Motors.

Elkann contratou uma pessoa de fora quando um dos outros ativos valiosos da Exor, a Ferrari NV, precisou de um novo chefe em 2021 - a experiência de Benedetto Vigna é em semicondutores, não em luxo ou automóveis. Mas, com todo o respeito a Vigna, dirigir a Ferrari, que vende cerca de 14 mil carros por ano e os constrói todos na Itália, é um piquenique em comparação com a Stellantis, que produz mais de 400 vezes esse número.

Após supervisionar a criação desse leviatã multimarcas que se estende por todo o mundo, Elkann agora precisa encontrar alguém que o domine. Desejo a ele muita sorte - ele vai precisar.

