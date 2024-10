CSN entra com ação contra dona da Usiminas e tenta hipotecar fábrica da Confab, em Pindamonhangaba

O grupo ítalo-argentino comandado por Rocca é um gigante empresarial que tem 93 mil funcionários no mundo e registrou em 2023 receita líquida de US$ 39,2 bilhões (aproximadamente R$ 220 bilhões ao câmbio atual). O grupo tem atividades desde a fabricação de aços planos e longos (Ternium), tubos de aço para indústria de óleo e gás (Tenaris), engenharia e construção (Techint E&C) até petróleo (Tecpetrol), mineração e saúde.

No Brasil, a Ternium é a segunda maior produtora de aço, considerando Usiminas, com operações em Ipatinga (MG), Cubatão (SP), 70% da Mineração Usiminas (minério de ferro) e plantas industrias de transformação do aço. É dona de 100% da Ternium Brasil, no Rio de Janeiro, que tem usina de placas de aço. Na Usiminas, o gruo Techint/Ternium detém detém 61,3%% das ações vinculadas ao acordo de acionistas após compra no ano passado de uma parcela de ações da Nippon Steel.

A CSN, sob o controle da família Steinbruch, registrou receita líquida de R$ 45,4 bilhões no ano passado. A empresa é a quarta maior siderúrgica do País, com ativos de aço também na Alemanha e Portugal. Detém o controle da segunda maior mineradora de ferro do País, a CSN Mineração, que abriu o capital em 2021 na B3. Em 2023, a CSN tornou-se o segundo maior fabricante de cimento do País, com a CSN Cimentos, após a compra de duas empresas que deixaram o negócio.

A companhia controlada pelos Steinbruch atua ainda na geração de energia - opera diversas hidrelétricas e uma térmica dentro da usina de aço em Volta Redonda (RJ) -, em logística ferroviária (MRS e Transnordestina) e portuária (terminal em Itaguaí (RJ), além de outros ativos.

A família Steinbruch se destacou no ramo têxtil, que se mantém liderado pela Vicunha Têxtil, até arrematar, em 1993, a CSN em leilão de privatização. A CSN era líder de um consórcio, que, quatro anos depois se articulou para adquirir a Vale em leilão. Esses movimentos marcaram a estreia de Steinbruch no negócio de aço e mineração. Em 2001 a empresa saiu da Vale numa operação de troca de ações com seus sócios. O Grupo Vicunha, além da CSN e da fabricante têxtil, tem ainda o Banco Fibra e outros negócios.