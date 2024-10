Empreendedoras da Beleza transforma a vida de milhares de mulheres

O Grupo Boticário estabeleceu 30 metas alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODSs) da Organização das Nações Unidas (ONU), seguindo o mesmo horizonte temporal da Agenda 2030. Como resultado de um trabalho transversal e alinhado à estratégia do negócio, os esforços empreendidos com base nesse plano estão rendendo frutos relevantes nos três pilares ESG – Ambiental, Social e Governança.

Criado em 2021, o Empreendedoras da Beleza é uma formação direcionada a mulheres em situação de vulnerabilidade social, que recebem capacitação profissional gratuita para conquistar autonomia financeira por meio de oportunidades no mercado da beleza. “O programa Empreendedoras da Beleza é um dos nossos principais alicerces para impulsionar o empreendedorismo e contribuir para a redução da desigualdade social por meio da capacitação profissional. Queremos, a partir desses cursos, empoderar as mulheres em situação de vulnerabilidade para que elas sejam cada vez mais e de uma forma próspera, protagonistas da própria história” destaca Fabiana de Freitas, vice-presidente de Assuntos Corporativos do Grupo Boticário.

O Empreendedoras da Beleza oferece capacitação profissional gratuita para mulheres

Na versão online, o Empreendedoras da Beleza oferece trilhas técnicas e complementares, que podem ser cumpridas pelas alunas em prazo especificado em cada ciclo. Entre os temas estão maquiagem básica e avançada, penteados, unhas (manicure e pedicure), alongamento de unhas, vendas, empreendedorismo e desenvolvimento pessoal, além de módulos complementares de educação financeira. No formato presencial, a metodologia é focada em empreendedorismo e maquiagem, com o objetivo de oferecer aprofundamento e aprendizado para atuação no mercado da beleza.

O Grupo também anunciou recentemente debêntures atreladas às metas ESG, os chamados sustainability-linked bonds. A companhia se tornou a primeira empresa de beleza do País a ter metas SLB vinculadas a iniciativas de impacto social e, na captação mais recente, no valor de R$ 1,15 bilhão, realizada no início de setembro, uma das metas é alcançar, até 2030, 1 milhão de oportunidades criadas nos cursos profissionalizantes do Programa Empreendedoras da Beleza.

Inscrições abertas

O Empreendedoras da Beleza rapidamente se consolidou como ícone do compromisso da empresa em contribuir ativamente para a redução da desigualdade social a partir da capacitação profissional gratuita impulsionando o empreendedorismo. Com mais de 335 mil inscritas, já formou mais de 62 mil mulheres em todo o Brasil e foi ampliado para Portugal, onde já passou de 14 mil inscritas e formou mais de 3 mil mulheres. O impacto na vida das participantes é profundo – 57% das respondentes da pesquisa de satisfação declaram uma percepção de aumento de renda em decorrência do programa.

Queremos, por meio desses cursos, empoderar as mulheres em situação de vulnerabilidade para que elas sejam cada vez mais, e de uma forma próspera, protagonistas da própria história Fabiana de Freitas, vice-presidente de Assuntos Corporativos do Grupo Boticário

O 6° ciclo do Empreendedoras da Beleza, lançado no começo deste ano, trouxe como novidade o CRIA, trilha produzida pela renomada escola Conquer e roteirizada pelo Instituto Kondzilla, com materiais e capacitação que permitem o desenvolvimento completo da identidade de marca, para fomentar a equidade e abrir caminhos para que mulheres em situação de vulnerabilidade social assumam a liderança no empreendedorismo por meio da criação de conteúdo. Para o 7° ciclo do programa, que está com inscrições abertas até 30 de novembro, foram disponibilizadas 100 mil vagas.