Conselho da Hypera rejeita fusão com EMS; para analistas, uma nova oferta pode estar a caminho

O analista da Nova Futura, Marcos Duarte, aponta ainda que a aquisição aumentaria a dominância de EMS no mercado em relação a concorrentes como a Eurofarma, uma das maiores farmacêuticas brasileiras, com forte atuação no mercado de genéricos e de marca. A Teuto, que tem forte presença no setor de genéricos e medicamentos similares, a Neo Química (pertencente ao grupo Hypera), e a Prati-Donaduzzi, especialista em genéricos com grande volume de produção, também são concorrentes diretas da EMS. “A fusão ampliaria a participação da EMS no mercado, com capacidade de competir tanto local quanto internacionalmente, melhorando a posição estratégica das empresas”, diz Duarte.

Embora uma possível fusão de EMS e Hypera fosse vista como positiva pelo mercado, considerando que ambas teriam sinergias consideráveis, vale lembrar que o mercado já se mostrava cético sobre a concretização do negócio, considerando que o preço oferecido pela EMS.

A proposta de R$ 30 por ação já era vista como um grande empecilho para a continuidade do negócio, destacou o Itaú BBA. Além disso, os analistas Marcio Osako e Valeria Parini, do Bradesco BBI, também já previam a rejeição, considerando que a falta de prêmio de controle, o recente anúncio de um plano de otimização de capital de giro que pode gerar valor significativo para a empresa eram fatores que pesavam contra, assim como o fato de a oferta de R$30 por ação em dinheiro estar 40% abaixo do preço mais alto da ação em 2023.