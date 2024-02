Incansável, inspiração e brilhante: empresários e executivos lamentam morte de Abilio Diniz

A morte de Abilio Diniz, um dos mais reconhecidos e bem sucedidos empresários brasileiros, foi sentida pelos principais empresários e executivos brasileiros. Leia algumas declarações sobre aquele que teve grande importância em tornar o grupo Pão de Açúcar uma das maiores forças do varejo brasileiro, e de ter investido e atuado nos conselhos do Carrefour e da BRF, além de ser um grande apoiador do esporte nacional.

Jean-Charles Naouri, presidente do Grupo Casino Guichard-Perrachon: ‘Empreendedor incansável’

“É com profunda tristeza que recebo a notícia do falecimento de Abilio Diniz, com quem tive o privilégio de conviver por quase duas décadas. Nesse momento de dor, gostaria primeiro de me solidarizar com sua família, a quem Abílio se dedicou durante toda sua vida. Abílio foi um empreendedor incansável e que acima de tudo jamais abandonou seu otimismo com o Brasil. Seu legado será sempre lembrado como um dos maiores nomes do varejo alimentar no mundo.”

Stephane Maquaire, presidente do Grupo Carrefour Brasil: ‘Sinto a dor de perder uma fonte de inspiração’

“Hoje é um dia muito triste para mim, muito.

No dia em que o Grupo Carrefour Brasil perde o vice-presidente de seu Conselho e o País perde um de seus mais admirados empreendedores, eu também sinto a dor de perder alguém que, nos últimos quase três anos, foi um parceiro e uma fonte de inspiração e aprendizado. Mais que tudo isso, um amigo.

Pessoas como o Abilio Diniz não morrem - permanecem vivas para sempre, por meio do legado e das lições que deixam para a sociedade e para todos os indivíduos cujas vidas impactaram.

Desde que aceitei o convite para liderar a operação brasileira da nossa empresa, em 2021, tive um guia que trouxe importantes contribuições para minha missão à frente do negócio.

Mas não só isso. Abilio era uma fonte de lições de vida. Abilio era um apaixonado por viver a vida com equilíbrio, sabedoria, entrega e dedicação ao próximo. Amou sua família, seus amigos e seu país, a cujo desenvolvimento se dedicou incansavelmente das mais variadas formas. E deixou um legado que nunca se apagará.

Serei para sempre grato por poder dizer que o Abilio não só fez parte da minha trajetória profissional, como também me inspirou a tentar ser alguém melhor dia após dia. E continuará inspirando.”

Diniz foi fonte de inspiração para amigos e até rivais Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Lucilia Diniz, irmã de Abilio: ‘Deixa legado de obstinação’

“Abílio nos deixa. Deixa também um legado de obstinação, geração de empregos e riqueza. Deixa ainda seu exemplo, que inspira seus filhos, sobrinhos e netos a seguirem empreendendo e acreditando neste País.”

Luiza Helena Trajano, presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza: ‘Um brasileiro que assumia posições’

“Triste, pois o Brasil perde um grande líder, o varejo perde um dos seus maiores aliados. Um brasileiro que assumia posições.”

Grupo Pão de Açúcar

“Lamentamos profundamente a perda do empresário Abilio Diniz. Sua significativa contribuição para o crescimento e consolidação do varejo brasileiro é inegável, especialmente pela sua história no GPA. Sua liderança e inovações moldaram o setor, impactando positivamente a economia nacional e inspirou gerações. Que sua memória seja honrada e seu legado continue a inspirar o empresariado no Brasil. Nossos sentimentos à família e amigos neste momento difícil.”

Casas Bahia

“Com profundo pesar recebemos a notícia do falecimento do empresário Abílio Diniz. Abílio fez parte da antiga Via Varejo, hoje Grupo Casas Bahia, e ajudou a construir a história da nossa marca. Que o legado dele perdure como inspiração para todos nós. Nossos sinceros sentimentos à toda família e amigos próximos.”

Nizan Guanaes, fundador da N. Ideias

“O Abilio é uma das maiores influências na minha vida. De grande empresário ele foi se transformando numa referência em outras dimensões humanas. Quantas gerações diferentes ele influenciou! Eu estou tão triste que não sei nem falar direito. Perdemos o Abílio que foi um grande e o Bilo, que foi ainda maior que o Abilio.”

Rubens Menin, fundador da MRV e da CNN Brasil

“Hoje, o Brasil se despede de uma de suas mais brilhantes e inspiradoras personalidades. Por onde passou, Abilio Diniz criou oportunidades e transformou realidades. Na CNN Brasil, tivemos a sorte de testemunhar e participar de uma de suas tantas reinvenções: como entrevistador, chamou lideranças das mais diversas áreas para discutir o futuro do Brasil, país que tanto amava e pelo qual tanto trabalhou. Além de gestor genial, Abilio foi um grande filantropo e incentivou diversos outros empresários a formarem uma poderosa corrente de solidariedade durante a pandemia. Uma perda irreparável. Meus mais sinceros sentimentos à família e aos amigos.”

Fábio Barbosa, CEO da Natura &Co

“Um grande empresário, um grande líder, um grande brasileiro. Sempre apostou no Brasil e muito fez por um país melhor. Deixa um vazio.”

Walter Schalka, presidente da Suzano

“Muito triste perdermos um grande brasileiro, que sempre com muita determinação e confiança investiu no Brasil criando oportunidades para muito(a)s!”

Luiz Lara, presidente do Cenp Meios Fórum de Autorregulação do Mercado Publicitário

“Inacreditável que tenhamos perdido Abilio Diniz aos 87 anos. Eu sempre imaginei que chegaria a 100 anos. Ele tinha uma energia incrível, uma obstinação incansável e uma capacidade permanente de se reinventar. Construiu a história do varejo no Brasil. Foi industrial, líder empresarial, investidor e filantropo, sempre fazendo planos e desenvolvendo projetos para o futuro. Um craque e querido são-paulino, que amava sua família e os esportes. Um inconformista que sempre lutava pelas suas crenças e seus valores. Deixa um legado espetacular e a sensação de que iria fazer sempre muito mais.”

São Paulo Futebol Clube

“Com o mais profundo pesar, o São Paulo Futebol Clube lamenta o falecimento do empresário e ilustre são-paulino Abílio Diniz, aos 87 anos. Ele foi vítima de insuficiência respiratória em função de uma pneumonite.

Empresário, Abílio se tornou figura pública importante no cenário nacional, e sempre se fez presente no ambiente são-paulino, agregando conhecimento e muita torcida.

O São Paulo declara luto oficial de três dias, e deseja força aos amigos e familiares.”

Marcia Esteves, presidente da Associação Brasileira das Agências de Publicidade

“Uma perda enorme para o nosso país. Seu legado será lembrado por todos que acompanharam sua incrível trajetória empreendedora e que seguirá inspirando gerações. Expressamos nossas condolências à família, amigos e colegas neste momento difícil.”

Marcelo Rech, presidente executivo da Associação Nacional de Jornais: ‘Abilio manteve uma relação de respeito com a imprensa’

“Poucos empresários na história do Brasil foram tão frequentemente fonte de notícias. Nos bons e maus momentos de sua trajetória exemplar, Abílio Diniz manteve uma relação de respeito com a imprensa, valorizando os jornalistas e compreendendo sua atividade como contribuição para uma sociedade mais justa e desenvolvida.”

Sérgio Gordilho, Sócio da agência Africa: ‘Empresário de aço com coração gigante’

“Perdemos o Abílio. Uma perda enorme para todos nós. O empresário de aço com coração gigante que nunca perdeu a motivação em transformar o Brasil em um melhor Brasil.

Nos deixa esse empreendedor audacioso, empresário de sucesso, filantropo generoso, esportista dedicado, apaixonado pela vida, pela família, pela Geyze e protagonista em asfaltar o caminho rumo ao futuro do nosso país. Mas fica seu exemplo e as suas lições que continuarão inspirando e pautando gerações.”

Cesar Bochi, diretor presidente do Sicredi: ‘Referência nacional do empreendedorismo’

“Lamento muito o falecimento dessa referência nacional do empreendedorismo, que contribuiu ativamente para o desenvolvimento econômico do Brasil. Abilio Diniz deixa um exemplo muito forte de trabalho, determinação, disciplina e energia.”