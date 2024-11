InterCement estende exclusividade da CSN para aquisição de ações até 16 de dezembro

A InterCement Brasil informou que foi assinado nesta terça-feira, 19, um aditivo ao acordo firmado em setembro entre a acionista controladora indireta da companhia e a InterCement Participações (ICP) estendendo a exclusividade da CSN na possível aquisição de 100% das ações da ICP até 16 de dezembro.

O acerto ocorre no contexto do processo competitivo organizado pelo banco BTG Pactual para essa operação e do plano de recuperação extrajudicial da InterCement.

Fábrica da InterCement em Ijaci, MG; empresa atravessa recuperação extrajudicial Foto: Divulgação/InterCement

No fato relevante enviado ao mercado, a empresa afirma ainda que, apesar do aditivo desta terça-feira, 19, não há, neste momento, qualquer documento firmado que gere obrigação ou compromisso vinculante por parte da companhia em relação a qualquer potencial transação.

Na segunda-feira, 18, o Estadão/Broadcast informou que terminou no sábado (16) o prazo de 60 dias que a CSN tinha de exclusividade para apresentar uma oferta pela InterCement, negócio de cimento da Mover (ex-Camargo Correa). A siderúrgica quer finalizar logo o negócio, mas há algumas pendências nas tratativas com os bancos credores e com a Mover. Segundo algumas pessoas a par das negociações, uma vez resolvidas essas questões, a transação pode ser finalizada até nesta semana.