Lufthansa pretende comprar 20% da portuguesa TAP

O CEO da companhia aérea alemã Lufthansa, Carsten Spohr, vai se encontrar com autoridades do governo português nesta segunda-feira, 02, para iniciar as negociações sobre a possível aquisição de cerca de 20% da TAP Air Portugal, companhia aérea estatal de Portugal, segundo informações da agência Bloomberg.

As conversas ainda são preliminares, mas representantes das pastas de Finanças e de Infraestrutura de Portugal participarão das tratativas, de acordo com fontes ouvidas pelo jornal italiano Corriere della Sera. Procurada, a Lufthansa não quis comentar. A companhia alemã recebeu em julho a aprovação da União Europeia para comprar 41% da ITA Airways, a companhia aérea italiana anteriormente conhecida como Alitalia, e a International Consolidated Airlines Group. Os planos indicam que a Lufthansa pretende adquirir inicialmente 19,9% da aérea portuguesa e que a negociação não deverá ser concluída antes do primeiro trimestre de 2025. Estimativas dão conta de que a operação pode ficar entre € 180 milhões e € 200 milhões (R$ 1,1 bilhão e R$ 1,2 bilhão).

Governo português já tentou privatizar a TAP em 2012

A Lufthansa, junto com a Air France-KLM, foram as duas operadoras que manifestaram publicamente interesse nas operações da TAP, depois que o governo português anunciou a intenção de vender uma participação majoritária da companhia aérea.

“Em princípio, o Grupo Lufthansa sempre quer ter um papel ativo na consolidação do mercado”, disse um porta-voz. “É por isso que a venda planejada de uma participação na TAP de Portugal é interessante para nós. O Grupo Lufthansa e a TAP se complementariam muito bem, especialmente com a rede de rotas da TAP de e para a América do Sul.”

O grupo Lufthansa também engloba as empresas Austrian Airlines, Brussels Airlines, Swiss e Eurowings. No segundo trimestre, a companhia registrou lucro líquido de 469 milhões de euros - 47% menor do que o ganho apurado em igual período do ano passado.