Projeto de casas de luxo com a marca Daslu em Trancoso faz ações de incorporadora despencar

A Mitre Realty anunciou nesta quinta-feira, 5, o lançamento de um projeto de casas de alto padrão em Trancoso, na Bahia, com a marca Daslu. O projeto marca o início de uma nova unidade de negócios do grupo, batizada de Daslu Properties, voltada para moradias de veraneio.

O primeiro empreendimento será pequeno, mas luxuoso: três casas de 700 metros quadrados e sete suítes, ao preço mínimo de R$ 15 milhões, cada uma. O lançamento oficial será em novembro, e as vendas ocorrerão por meio de um leilão com clientes previamente cadastrados. O comprador receberá o imóvel decorado e contará com um time treinado, com camareiras, garçons e chefe de cozinha.

Leia também

O racional do negócio segue a mesma linha de empreendimentos do Brasil e de outros países que são desenvolvidos em parcerias com marcas de luxo, como Pininfarina, Armani e Lamborghini, por exemplo. A ideia é explorar as grifes como forma de reforçar o sentimento de qualidade e exclusividade perante o público de alta renda.

O mercado, entretanto, não gostou da ideia. Ao menos a princípio. As ações da incorporadora tiveram baixa de 15,6%, uma das maiores quedas da Bolsa nesta quarta-feira, 5. A título de comparação, o Índice Imobiliário (Imob) recuou 1,9%.

O anúncio da Mitre aconteceu após a divulgação de uma ata do conselho de administração que causou uma reação bastante negativa de investidores. Isso porque o empreendimento será erguido em terrenos que pertenciam ao acionista controlador, presidente e membro do conselho, Fabrício Mitre, na pessoa física.

Trancoso, na Bahia, que deve receber projeto de casas de alto padrão com a marca Daslu Foto: Ari Vicentini/AE

Os terrenos foram vendidos do empresário para a companhia pelo valor de R$ 13,5 milhões. O laudo de avaliação da propriedade e o autor do documento não foram divulgados. Além disso, a operação teve divergências dentro do próprio conselho. Dos cinco membros, dois votaram a favor, um contra e dois se abstiveram.

Continua após a publicidade

Em entrevista ao Estadão/Broadcast, o controlador da companhia contou que comprou os lotes no condomínio Fazenda Rios da Barra, em Trancoso, há alguns anos com o intuito de construir casas na região para depois vendê-las. No entanto, mudou de ideia e achou que fazia mais sentido desenvolver o projeto de luxo dentro da Mitre, com a marca Daslu, que foi arrematada pela companhia em leilão no ano passado.

Empreendimento da Mitre Realty prevê três casas de 700 metros quadrados e sete suítes, ao preço mínimo de R$ 15 milhões, cada uma Foto: Divulgação/Mitre Realty

“Se eu, Fabrício, faço sozinho investimento na área de imóveis, poderia parecer que estou competindo com a companhia”, disse. Para afastar dúvidas sobre um eventual conflito de interesse, deu um “desconto” na venda dos terrenos. “Fiz questão de fazer a transação a um valor 10% valor abaixo do laudo de avaliação para mitigar quaisquer potenciais riscos”, emendou.

A marca Daslu já será usada como bandeira de uma linha de apartamentos de alto padrão com serviços de hotelaria, que serão lançados na capital paulista a partir do ano que vem. O primeiro projeto ficará nos Jardins.

Após anúncio do projeto, ações da incorporadora tiveram baixa de 15,6%, uma das maiores quedas da Bolsa nesta quarta-feira, 5 Foto: Divulgação/Mitre Realty

Mas, agora, a Mitre vê também potencial de desenvolver moradias de veraneio dentro da unidade de negócios Daslu Properties. O projeto de Trancoso servirá como teste “Dando certo, poderemos explorar oportunidades em várias regiões”, afirmou o empresário. Caso a unidade de negócios venha a deslanchar, será cindida da Mitre em uma empresa separada, com capital próprio e parceiros. A incorporadora continuará focada nos projetos residenciais na capital paulista, que é seu negócio tradicional, frisou o empresário.

Obra do projeto de Trancoso será entregue em 14 meses, prevê empresa Foto: Divulgação/Mitre Realty

Continua após a publicidade

A obra do projeto de Trancoso será entregue em 14 meses e é “simples, prática e rápida”, nas suas palavras. A previsão é obter margem bruta de 33% e Taxa Interna de Retorno (TIR) de 30%. Além disso, o projeto corresponde a 0,5% dos ativos da empresa, com baixo risco de perdas, afirmou.

Na sua avaliação, a reação negativa das ações na Bolsa pode ser considerada normal. “É uma inovação, uma coisa fora da caixa. À medida que os investidores entenderem mais o racional, nos darão um voto de confiança nessa primeira incursão.”