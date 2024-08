Mudanças na antiga Raia Drogasil valorizam ‘pratas da casa’ e são ‘naturais’, dizem analistas

Na terça-feira, 6, a companhia anunciou que sua gestão será sucedida por Renato Raduan no início de 2025, e as ações da empresa caíram 2,89%. Mas analistas definem as mudanças como um movimento de continuidade. Em resposta à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) sobre as oscilações nos preços de suas ações nos últimos dias, a companhia afirmou que a troca do CEO não tem correlação com a movimentação dos papéis.

Nos últimos meses, a companhia promoveu outras trocas. Em maio, Eugênio de Zagottis, membro de uma das famílias fundadoras, que estava havia 25 anos na empresa, deixou o cargo de vice-presidente de relações com investidores e novos negócios. Suas funções foram distribuídas entre outros executivos. Já o atual diretor de RI e assuntos corporativos, Flávio Correa, foi promovido a diretor executivo estatutário.