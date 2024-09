Como o grupo de um ex-torneiro mecânico da Aracruz quer erguer terminal portuário de R$ 2,7 bi no ES

Sob a liderança de Etore Selvatici Cavallieri, que trabalhou como torneiro mecânico da Aracruz Florestal, no Espírito Santo, o grupo Imetame, sediado na cidade de Aracruz, planeja colocar em operação, até o final do próximo ano, a primeira fase de um projeto ambicioso - um terminal portuário multiuso. Na avaliação do investidor, será uma referência para o Espírito Santo e abre novas alternativas de embarques de cargas na costa brasileira, onde o Porto de Santos tem amplo domínio.

O projeto da Imetame, em fase de construção, prevê, ao final de alguns anos, um terminal para movimentar contêineres, cargas gerais, granéis sólidos e também granéis líquidos, como combustíveis e petróleo cru. O investimento total está avaliado hoje em R$ 2,7 bilhões e os recursos devem vir de capital próprio, financiamentos de bancos de fomento e da entrada de sócios estratégicos no empreendimento. Por estar na área da Sudene (Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste), o projeto conta com incentivos fiscais.

Simulação do futuro terminal portuário multiuso da Imetame, em Aracruz (ES) Foto: Imetame/Divulgação

Em 1980, ao deixar a empresa florestal, que era um braço da fabricante de celulose Aracruz - depois comprada pelo grupo Votorantim e desde 2018 incorporada pela Suzano -, Cavallieri ergueu um conglomerado que atualmente tem faturamento anual na casa de R$ 2 bilhões. "Na época, ele identificou uma oportunidade de negócio nos serviços excedentes de usinagem e soldagem, que eram terceirizados e, em 17 de agosto de 1980, num pequeno galpão de 50 m², surgiu a Imetame Metalmecânica, a primeira empresa do grupo", segundo relata a empresa. O empresário detém 96% do grupo. O sócio minoritário Gilson Pereira, que entrou em 1990, tem os 4% restantes. A localização do multiterminal, em Aracruz, fica a 85 km ao norte da capital Vitória, com interligação a uma malha de rodovias federal e estaduais e a uma ferrovia, a Vitória a Minas, da Vale. Segundo a empresa, o governo do Estado já lançou licitações para melhorias de infraestrutura de acesso ao novo terminal, bem como ao Portocel, operado companhia de celulose e papel Suzano, e ao Estaleiro Jurong.

O projeto prevê, em seu desenho, capacidade para movimentar anualmente 1,6 milhão de TEUs (unidade padrão para contêiner), começando a operar com 300 mil TEUs. Pereira, que é diretor-executivo do grupo e CEO da Imetame Porto Logística, disse ao Estadão que já está em negociação a entrada de um sócio no terminal de contêineres. A preferência é por um armador ou um operador logístico. Conforme o executivo, até o final do ano deve ser definido o sócio do terminal, que ficará sob o guarda-chuva de uma Sociedade de Propósito Específico (SPE). Outros investidores poderão vir a participar nos terminais de grãos e granéis.

Pereira afirma que o terminal portuário tem uma localização privilegiada na costa do oceano Atlântico, no norte do Espírito Santo, propícia às rotas de embarcações entre Brasil e China. “Em relação ao porto de Santos, o terminal está 200 milhas náuticas mais próximo da China. Tem a condição de se transformar num hub para navios de contêineres”, afirma. O alvo mapeado para captação de cargas conteinerizadas são Minas Gerais e parte do norte do Estado do Rio de Janeiro.

A Imetame Logística prevê iniciar a operação do porto no segundo semestre de 2025, com carga geral - produtos siderúrgicos, blocos de granito e outras. As operações de contêineres são previstas para o primeiro semestre de 2026. Para essas duas fases estão previstos dois berços de atracação de embarcações. A terceira fase, de granéis sólidos e de líquidos, envolvendo combustíveis e transbordo de óleo cru, contará com a instalação de berço próprio.

Gilson Pereira, CEO da Imetame Porto Logística e acionista minoritário do grupo Foto: Ramon Costa Rodrigues/Imetame

O terminal, destacou o executivo, poderá receber os grandes navios que têm dificuldades de carregamento completo de sua capacidade em portos brasileiros, mesmo em Santos. O calado do empreendimento terá 16 metros, informou, com escavação de até 17 metros na área marítima, podendo atingir até 23 metros. As obras de terraplenagem já têm avanço de 52%. “O desafio maior é fazer o quebra-mar, a dragagem e a construção do cais”, diz.

A ideia do terminal surgiu em 2009, com vocação industrial e de dedicação particular às operações da companhia-mãe, uma empresa com atuação metalmecânica - fabricação, montagem e manutenção de plantas industriais. Com o passar dos anos, ganhou novo perfil, fruto da modificação na Lei dos Portos, em 2013, que criou a figura do TUP (terminal de uso próprio) e a transformação, em 2014/2015, em porto multipropósito.

O executivo informa que a empresa obteve a licença de instalação em abril de 2021, quando o montante do investimento era menor que o atual, que sofreu ajustes no pós-pandemia. Segundo a empresa, o terminal será um dos três portos do País com operação de bunker para abastecimento de navios e prevê, futuramente, ter instalações para carregamento de navios movidos a energia elétrica.

A avaliação do executivo é que haverá espaço para o novo terminal portuário, mesmo que haja novos projetos e expansões dos atuais no Porto de Santos. A situação atual de gargalos e aumento da demanda futura por contêineres indicam, segundo entidades do setor, como o Centronave e o Cecafé, a busca por novas alternativas de embarques de cargas no País.