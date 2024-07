Nubank tem novo recorde na Bolsa de Nova York e passa a valer mais do que a PayPal

O Nubank bateu novo recorde de preço no pregão desta quarta-feira na Bolsa de Nova York (NYSE), com a ação superando os US$ 13,20. O banco digital chegou a um valor de mercado perto de US$ 63 bilhões (cerca de R$ 341 bilhões, ao câmbio do dia). Se já era superior ao do Itaú, maior banco privado da América Latina, agora superou o da gigante mundial de pagamentos PayPal, considerada a fintech mais valiosa do mundo.

A PayPal fechou o dia avaliada em US$ 61,6 bilhões, enquanto o Itaú terminou a quarta-feira em Nova York avaliado em US$ 60,7 bilhões.

O Nubank vem testando novas máximas e já acumula valorização de 58% só este ano, com a perspectiva de resultados ainda melhores do que apresentou nos últimos trimestres.

Nubank anunciou no final de junho a aquisição da Hyperplane, empresa de inteligência de dados Foto: Divulgação/Nubank