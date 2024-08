Cotação de seguros em 40 segundos? Empresa lança ferramenta de IA pelo WhatsApp para agilizar vendas

Hoje, o corretor leva cerca de cinco minutos para cotar um seguro nas plataformas da Icatu. Com a inteligência artificial, o tempo cai para 40 segundos. “É uma maneira de fazer com que o processo de venda do corretor seja mais eficiente e assertivo, focando naquilo que o corretor precisa, que é interagir com o cliente”, diz o CEO da seguradora, Luciano Soares.

A assistente funcionará através do WhatsApp e levará ao aplicativo de mensagens as funções da chamada Casa do Corretor, portal da companhia voltado aos corretores. Através dela, os profissionais poderão enviar áudios, fotos e textos para fazer consultas sobre comissões ou a inadimplência dos clientes.