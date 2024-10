Seguros Unimed avança no segmento com foco na proteção dos brasileiros

O Brasil tem apresentado um interesse maior por seguros. Apesar de ainda ter muito espaço para crescer, o segmento passa a ganhar protagonismo na economia nacional. Dados da Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg) mostram que, no primeiro semestre deste ano, o setor de seguros teve arrecadação de R$209,6 bilhões no Brasil, um crescimento de 15,3% em relação ao mesmo período de 2023.

Há 35 anos no mercado, a Seguros Unimed se destaca como um ecossistema completo de proteção à vida e ao patrimônio dos brasileiros, tendo em seu portfólio soluções em seguros de vida, patrimoniais, de responsabilidade civil profissional e previdência (aberta e fechada), especialmente, além da atuação em saúde e no ramo odontológico. A aposta para 2024 são os produtos de vida individual e os seguros residenciais, com grande oportunidade de crescimento no mercado. Há, ainda, o atendimento humanizado como um ativo inegociável, considerando a natureza do negócio.

A companhia, que mantém 6 milhões de clientes pelo País, faz parte do Sistema Unimed, composto por 339 cooperativas médicas e responsável por 38% de participação no mercado nacional de planos de saúde. A partir de um modelo de gestão pautado pelo cooperativismo, o braço segurador e financeiro da marca cumpre o papel de ampliar os negócios deste sistema e, ainda, o acesso ao seguro pelo Brasil.

Somente nos primeiros seis meses deste ano na comparação com o mesmo período do ano passado, a Seguradora apresentou um crescimento superior à média do setor, com alta na arrecadação de 22,4%. De acordo com Helton Freitas, presidente da Seguros Unimed, a expectativa é de um crescimento robusto, com uma meta de 20% para o faturamento consolidado este ano.

“A Seguros Unimed tem observado um crescimento notável na adesão ao seguro de vida entre os brasileiros, refletindo uma mudança de mentalidade em relação à proteção financeira”, diz Freitas. No primeiro semestre de 2024, a companhia já emitiu R$435 milhões em prêmios de seguros de vida e os ramos elementares já emitiram R$46 milhões. Segundo o presidente da seguradora, a expectativa é de dobrar esses valores até o final do ano.

"O diferencial do nosso seguro de vida está no fato de que permitimos a adaptação das apólices conforme cada necessidade", Helton Freitas, presidente da Seguros Unimed Foto: Nilton Fukuda/Seguros Unimed

Importante destacar que o mercado total do segmento de seguro de vida individual atingiu um volume de prêmios emitidos de R$14,7 bilhões em 2023, uma expansão de 20,8% sobre o ano anterior. Entre 2019 e 2023, o salto foi de 144%. O seguro de vida em grupo ou coletivo, oferecido por empresas aos seus colaboradores, arrecadou R$ 15,6 bilhões em prêmios no ano passado, 5,6% a mais que em 2022 e 31% superior a 2019, conforme levantamento da Federação Nacional de Previdência Privada e Vida (FenaPrevi) com dados da Superintendência de Seguros Privados (Susep).





Produtos diversificados

“O diferencial do nosso seguro de vida está no fato de que permitimos a adaptação das apólices conforme cada necessidade. Além disso, introduzimos produtos como o Seguro Unimed Mulher, que se destaca ao oferecer benefícios específicos, como apoio financeiro durante tratamentos de câncer, mostrando um compromisso em atender um público cada vez mais exigente e diversificado”, explica.

A Seguros Unimed tem, ainda, o Seguro de Renda por Incapacidade Temporária, que garante proteção para profissionais autônomos. “Trata-se de uma cobertura adicional do seguro de vida individual, que conta com benefícios financeiros em caso de incapacidade temporária provocada por condições como Lesão por Esforço Repetitivo (LER). Dessa forma, garantimos que, em situações de incapacidade, os segurados recebam indenização diária ou mensal, ajudando a cobrir a renda perdida, despesas médicas e, em alguns casos, serviços de reabilitação e suporte psicológico”, conta.

Seguro residencial

Outro segmento importante, mas que ainda tem poucos adeptos no Brasil, é o seguro residencial. Apesar de o valor ser relativamente baixo, em média 0,1% a 0,2% do valor do imóvel, ou entre R$500 e R$800/ano, apenas cerca de 17% da população está coberta, segundo a Federação Nacional de Seguros Gerais (FenSeg). Nos EUA, 88% dos proprietários de imóveis possuem seguro residencial. Na Europa, a situação é similar em vários países. No Reino Unido, cerca de 90% dos proprietários têm seguro residencial.

A boa notícia é que, aos poucos, o cenário brasileiro vem mudando. Um exemplo disso é que o Índice de Penetração do Seguro Residencial, apurado pela FenSeg, aumentou em 25% entre 2017 e 2021, representando um acréscimo de 2,8 milhões de residências protegidas, totalizando 12,7 milhões de moradias. Em 2023, esse aumento foi de 14,3%.

“O percentual de 17% de imóveis segurados no Brasil pode ser atribuído a uma combinação de fatores. Há uma falta de conscientização sobre a importância da proteção residencial, o custo percebido do seguro residencial pode desencorajar a contratação (uma vez que muitas pessoas acreditam que não podem arcar com essa despesa), ainda existe a cultura de ‘não acontecerá comigo’ e, por fim, a complexidade das apólices e a percepção de que os seguros são difíceis de entender e podem afastar potenciais segurados”, destaca o presidente da Seguros Unimed.

Planos para o futuro

Para fortalecer sua presença no mercado, especialmente em São Paulo, a empresa está implementando uma série de estratégias. Uma delas é a expansão da rede de corretores parceiros, proporcionando ferramentas que facilitam a operação. Também há campanhas de conscientização e educação financeira, que mostram aos consumidores a importância dos produtos, e esforços em novas soluções que atendam a necessidades específicas dos paulistanos.

A Seguros Unimed mantém 6 milhões de clientes pelo País e faz parte do Sistema Unimed Foto: Nilton Fukuda/Seguros Unimed

Para 2025, os planos incluem o lançamento de um seguro voltado para a proteção de equipamentos médicos. O objetivo é oferecer cobertura financeira que abrange tanto reparos quanto a substituição de equipamentos essenciais, minimizando impactos financeiros inesperados para os segurados. Trata-se de uma iniciativa que vai ao encontro do propósito da empresa, o de inovar e se adaptar às necessidades do mercado.