Shein é acusada de táticas ‘mafiosas’ pela rival Temu

THE NEW YORK TIMES - A Temu, um popular mercado online de baixo custo com vínculos com a China, acusou sua rival Shein de usar métodos “mafiosos” para reprimir a concorrência em uma ação judicial apresentada na quarta-feira, a mais recente investida em uma acirrada guerra de território entre dois dos varejistas de moda que mais crescem nos Estados Unidos.

No processo, a Whaleco, que opera nos Estados Unidos como Temu, acusou a Shein de orquestrar um “esquema multifacetado” para desacelerar seu crescimento. Ela acrescentou que Shein estava tentando impedir seu crescimento intimidando comerciantes e instigando processos infundados de violação de direitos autorais.

“A Shein sufoca os fornecedores de moda ultrarrápida com exigências de exclusividade e táticas de intimidação e detenção no estilo mafioso contra fornecedores que ousam vender para a Temu, incluindo prisão falsa” ao deter representantes de fornecedores em seu escritório por horas e “apreensão de celulares durante reuniões convocadas pela Shein sob falsos pretextos”, diz o processo. Na ação, a Temu afirma que a Shein “coage” os fornecedores a assinarem acordos exclusivos com ela.

O processo também afirma que a Shein instigou processos infundados de violação de direitos autorais contra a Temu e descreve a Shein como tendo “poder de monopólio no mercado de moda ultrarrápida dos EUA”.

Loja pop-up da Shein em Nova York. Sua rival Temu afirmou que a Shein está realizando um "esquema multifacetado" para desacelerar seu crescimento Foto: David Dee Delgado/Reuters

“Acreditamos que esse processo não tem mérito e nos defenderemos vigorosamente”, disse uma porta-voz da Shein, em um comunicado enviado por e-mail.

O processo é o mais recente desafio para a Shein, que em novembro entrou com um pedido confidencial para uma oferta pública inicial nos Estados Unidos.

Nos últimos anos, a Shein conquistou seguidores entre adolescentes e jovens adultos atraídos por suas mercadorias baratas e abrangentes, como vestidos de US$ 10 e pacotes de cílios postiços de US$ 3. Ela usa tecnologia sofisticada e modelos de produção que permitem colocar rapidamente novos itens na frente dos compradores, fazendo com que eles voltem ao site e ao aplicativo.

No ano passado, ela ganhou um concorrente formidável com a Temu, uma subsidiária da PDD Holdings na China que vende batedores de leite elétricos por US$ 2,87 e camisetas femininas por US$ 3,99. A Temu causou impacto entre os consumidores depois de veicular vários anúncios durante o Super Bowl deste ano, um dos espaços mais caros para os anunciantes. No TikTok, os compradores publicam regularmente vídeos de suas compras com a hashtag #temuhauls.

No processo, a Temu observou que a avaliação relatada da Shein havia caído e disse que a empresa estava tentando reprimir a concorrência em resposta.

“A conduta da Shein direcionada a Temu é parte de um padrão maior de comportamento da Shein para subverter e abusar do sistema jurídico dos EUA”, diz o processo.

A Shein tem enfrentado um intenso escrutínio dos legisladores em Washington em relação às suas práticas comerciais. Ela tem enfrentado perguntas dos legisladores sobre sua cadeia de suprimentos desde que relatórios ligaram o algodão da empresa a Xinjiang - uma região da China onde, segundo autoridades dos EUA, o governo tem explorado a mão de obra da etnia uigur.

A empresa também foi acusada de roubar a propriedade intelectual de designers independentes, e um número crescente de legisladores, lobistas e outros varejistas afirmam que a Shein se beneficia injustamente do minimis, uma cláusula comercial dos EUA que permite que as empresas evitem pagar taxas alfandegárias ao enviar produtos de baixo custo para consumidores nos Estados Unidos.

À medida que a Temu se torna mais proeminente, ela começa a enfrentar algumas das mesmas críticas. Em junho, os legisladores acusaram a plataforma de fornecer um canal sem controle que permite o fluxo de mercadorias fabricadas com trabalho forçado para os Estados Unidos. Os críticos também dizem que o uso de minimis é injusto para os varejistas americanos.