A Unilever, a gigante de bens de consumo, anunciou na terça-feira, 19, que cortará 7.500 empregos e separará sua unidade de sorvetes, que inclui a Ben & Jerry’s, para reduzir custos e simplificar seu portfólio de marcas. As medidas tornariam a Unilever “mais simples, focada e com melhor desempenho”, disse Ian Meakins, presidente da empresa sediada em Londres, em comunicado.

A unidade de sorvetes do grupo gerou € 7,9 bilhões em vendas no ano passado, cerca de 13% do total do grupo. A divisão abriga a Ben & Jerry’s, que a Unilever adquiriu em 2000, junto com marcas como Cornetto, Magnum, Talenti e Wall’s. A separação está prevista para ser concluída até o final de 2025.

A empresa britânica de bens de consumo Unilever anunciou que planeja separar a Ben & Jerry's, juntamente com suas outras marcas de sorvetes, como parte de uma reestruturação corporativa Foto: JIM LO SCALZO / EFE

PUBLICIDADE Hein Schumacher, que assumiu como CEO da Unilever em julho, anunciou um plano no final do ano passado para “impulsionar o crescimento e desbloquear o potencial”, em parte concentrando mais atenção em apenas 30 das centenas de marcas do grupo. Na terça-feira, Schumacher disse que os cortes de empregos e a separação da unidade de sorvetes “acelerariam” o plano, economizando quase US$ 870 milhões em custos nos próximos três anos. As demissões, de “cargos predominantemente baseados em escritórios” ao redor do mundo, equivalem a cerca de 6% da força de trabalho da Unilever.

No início de 2022, Nelson Peltz, um dos investidores ativistas mais proeminentes de Wall Street, começou a construir uma participação na Unilever. Peltz, conhecido por pressionar empresas a simplificar suas estruturas corporativas, obteve um assento mais tarde naquele ano no conselho da Unilever, onde permanece. Após a separação proposta, as unidades restantes da Unilever incluiriam marcas de saúde e beleza como o sabonete Dove, bens de consumo como o detergente Surf e marcas de alimentos, incluindo a maionese Hellmann’s.

O principal rival da Unilever, a Nestlé, transferiu muitas de suas marcas de sorvetes europeias para uma joint venture com uma empresa de private equity em 2016 e vendeu suas marcas nos EUA, incluindo Dreyer’s e Häagen-Dazs, para a joint venture em 2019.

Inflação

A Unilever tem enfrentado dificuldades nos últimos anos, com o crescimento da receita impulsionado por aumentos acentuados de preços, à medida que os volumes de vendas têm diminuído. Pressionados pela inflação, os consumidores têm recorrido a marcas mais baratas em muitas das maiores categorias da Unilever, especialmente produtos menos essenciais, como sorvetes.

Publicidade

A divisão de sorvetes enfrentou a maior inflação de custos de insumos no portfólio da Unilever no ano passado, disse a empresa em um relatório de ganhos no mês passado. Ela repassou parte desses custos aos consumidores, levando-os a comprar menos ou mudar para marcas mais baratas, resultando em “um ano decepcionante com participação de mercado e rentabilidade em declínio”, disse a empresa.

As ações da Unilever subiram 3% na terça-feira, mas permaneceram praticamente estáveis ao longo do último ano. A Ben & Jerry’s, que tem sido administrada por um conselho independente desde sua aquisição pela Unilever, nem sempre se encaixou confortavelmente no portfólio de uma corporação multinacional conservadora. Os fundadores da marca com sede em Vermont são francos sobre questões sociais e políticas delicadas; em 2021, eles disseram que encerrariam as vendas em territórios ocupados por Israel. Isso levou alguns fundos de pensão dos EUA a desinvestir da Unilever e provocou uma ação judicial dos acionistas.

A Ben & Jerry’s processou a Unilever em 2022 para impedi-la de vender os direitos de distribuição a um licenciado em Israel. A Unilever eventualmente vendeu os direitos ao seu parceiro local de longa data lá, que continua a vender o sorvete com uma marca ligeiramente diferente.