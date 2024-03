Matéria do Estadão relata como uma franquia de sorveterias paranaense criou uma unidade autônoma que funciona basicamente “sozinha”. Todo o processo de entrada na loja, compra e pagamento do produto é coordenado pelo cliente por meio do celular.

A tecnologia da Gela Boca, em Maringá (PR), permite otimizar as operações e atingir mais locais de venda. O modelo foi pensado para uma atuação mais focada na logística e menos na gestão de pessoas. A loja autônoma também permite que a empresa atenda o público em horários nos quais normalmente não conseguiria operar.