Vista mais alta de São Paulo: prédio de Cyrela e Safra só será superado pelo Pico do Jaraguá

O novo projeto imobiliário que une a Cyrela e a J Safra Properties será um edifício residencial na região da Avenida Paulista. Com 41 andares e 144 metros de altura, o empreendimento chamado On the Sky Bela Cintra Wanders & Yoo não será o mais alto de São Paulo, mas a sua localização fará com que apenas o Pico do Jaraguá seja mais alto do que ele. Os apartamentos terão vista para o Vale do Pacaembu e a Consolação, além de oferecer uma vista de toda a cidade.

PUBLICIDADE O empreendimento tem Valor Geral de Vendas (VGV) estimado em aproximadamente R$ 700 milhões. O metro quadrado dos apartamentos tem preço de R$ 20 mil — a média de preço da cidade, segundo FipeZap, é de R$ 11.265. Com 305 apartamentos, que terão plantas de 56 a 169 m², o On the Sky Bela Cintra terá opções com três suítes e duas vagas de garagem. Os preços variam de R$ 1,1 milhão a R$ 3,4 milhões. “O ‘On the Sky Bela Cintra Wanders & Yoo’ marca um novo capítulo no skyline de São Paulo, que traz a vista mais alta de SP e o primeiro no Brasil a contar com a assinatura de Marcel Wanders, um dos designers mais brilhantes do mundo. Muito mais do que um lugar para viver, este projeto oferece uma experiência única, unindo exclusividade e vistas que levam os moradores literalmente às nuvens”, diz Efraim Horn, copresidente da Cyrela.

On the Sky Bela Cintra tem maquete de R$ 1 milhão Foto: Lucas Agrela/Estadão

Horn conta que a iniciativa de criar prédios altos e em regiões altas, como é o caso do On the Sky Bela Cintra, é inspirada nas grandes metrópoles globais. Enquanto houver oportunidades de criar projetos como esse, diz ele, a Cyrela continuará a realizá-los. “A lei agora permite explorarmos em alguns terrenos e regiões empreendimentos mais altos e isso traz uma novidade para os paulistanos, que é a vista. A vista, a experiência, a sensação de ver o horizonte é muito utilizado em grandes capitais, Dubai, China, Nova Iorque e Londres”, afirma.

O On the Sky Bela Cintra tem projeto assinado pelo renomado designer holandês Marcel Wanders. A prática se tornou comum para a Cyrela. O Eden Park, no Brooklin, por exemplo, terá um parque assinado pelo arquiteto e designer israelense Dror Benshetrit. Já o Heritage foi assinado pelo Pininfarina, estúdio italiano de design que colaborou com a Ferrari por mais de 60 anos.

Segundo Alexandre Dentes, gerente de negócios e incorporação da Cyrela, a busca por projetos assinados é tanto uma demanda dos consumidores quanto da própria empresa. “Temos de entregar projetos originais, únicos, e não só para a cidade, mas dentro do nosso próprio portfólio”, afirma.

Em outubro, também junto ao Safra, a Cyrela lançou o que será o prédio mais alto da cidade quando estiver concluído. Chamado “Vista Cyrela Furnished by Armani/Casa”, o projeto é localizado no bairro Jardim Guedala, no distrito do Morumbi. As duas torres do condomínio terão 206 metros de altura cada.

De acordo com dados da Abrainc, o mercado imobiliário de luxo de São Paulo é o mais pujante do País. No primeiro semestre de 2024, o faturamento do setor na cidade foi de R$ 3,8 bilhões, seguido por Goiás, com R$ 1,2 bilhão, e pelo Rio, com R$ 1,1 bilhão.

Aumento de preços

Os preços dos imóveis novos continuam em ascensão nas principais cidades brasileiras, com Florianópolis liderando o ranking ao registrar o valor médio do metro quadrado mais alto entre as capitais analisadas, alcançando R$ 19.137,40. Os dados são do Índice de Lançamentos Imobiliários, desenvolvido pelo Grupo OLX por meio de sua fonte de inteligência imobiliária DataZap. São Paulo, maior mercado imobiliário do País, ocupa a segunda posição com o metro quadrado a R$ 12.189,50.

As cidades de Porto Alegre e Curitiba também aparecem no ranking, com valores médios de R$ 11.914,35 e R$ 11.576,73, respectivamente. A cidade que ocupa a quinta colocação entre as mais caras do País atualmente para imóveis novos é Belo Horizonte, que tem valor médio de R$ 11.332,23 por metro quadrado.

Líder do ranking, Florianópolis foi a cidade que apresentou o maior salto de preços dos últimos 12 meses, com a alta puxada pelo aumento do valor do metro quadrado para imóveis de luxo, que subiu 22,54%.