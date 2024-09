Em fato relevante, a Zamp, por meio de sua subsidiária no Brasil, a Zamp III, informou que as duas empresas firmaram um acordo que prevê o uso da marca e desenvolvimento das operações dos restaurantes Subway.

“Como nova master franqueada exclusiva do sistema de restaurantes Subway no Brasil, a Zamp III passará a administrar a rede de subfranqueados dos restaurantes Subway no Brasil, bem como administrar a cadeia de fornecedores de toda rede, abrir e operar restaurantes próprios do sistema Subway no Brasil”, informa o documento, assinado por Gabriel Magalhães da Rocha Guimarães, responsável pelas relações com investidores e diretor vice-presidente financeiro do grupo.