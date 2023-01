Nubank: Número de clientes cresce 39,1% em 2022, e banco busca expansão na América Latina

O Nubank encerrou o ano de 2022 com 75 milhões de clientes em todo o mundo, sendo 70 milhões deles no Brasil. Os dados foram divulgados pela fintech na sexta-feira, com base nos números do Banco Central. Um ano antes, a base total da fintech era de 53,9 milhões de clientes.

O número no Brasil coloca o Nu como a quinta maior empresa financeira do País em clientes. Estudo do UBS BB com base em dados do BC o posicionou como a terceira maior em número de clientes de empréstimos, atrás de Itaú e Bradesco. Este é um ponto-chave para a rentabilização dos clientes, que, segundo analistas, é a maior demanda dos investidores para este ano quando se trata de fintechs.

O balanço de 2022 do Nubank no Brasil coloca o banco como a quinta maior empresa financeira do País em clientes Foto: Brendan McDermid/File Photo/Reuters

No Brasil, foram 19,1 milhões de pessoas a mais no ano passado. O País é o principal mercado do Nubank, mas a empresa tem investido na expansão de seus negócios na América Latina. Em dezembro, injetou US$ 330 milhões no Nu México, além de ter sido autorizado a reorganizar sua estrutura societária para oferecer cartão de débito e conta digital.

Na semana passada, o Bank of America (BofA) divulgou um levantamento da consultoria Sensor Tower que apontou que 2022 foi o primeiro ano de queda nos downloads de fintechs no Brasil desde 2019. O Nubank foi visto como um “campeão” deste cenário, crescendo em métricas como a de usuários ativos.

“Nubank, C6, Inter e Mercado Pago combinados adicionaram mais de 18 milhões de usuários ativos mensais, enquanto os outros nomes combinados perderam mais de 7 milhões”, afirmou o analista Mario Pierry. Segundo o estudo, a base ativa do Nubank encostou em 50 milhões de clientes em dezembro.

“Esses resultados estão em linha com os planos da empresa para 2023, com grande ênfase para crédito responsável (securitizado ou não) e empréstimo no Brasil, como por exemplo os lançamentos planejados de empréstimo consignado e de empréstimos com investimentos como garantia”, afirmou o Nubank em texto divulgado em seu blog.