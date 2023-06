Número de mulheres empreendedoras no Brasil cresce para 10,3 milhões, mostra pesquisa do Sebrae

O número de mulheres empreendedoras vem crescendo no Brasil e chegou a uma marca histórica segundo a pesquisa divulgada pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). De acordo com o estudo realizado com base nos dados divulgados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) o percentual de empreendedoras em relação ao total de negócios chegou a 34,4% no País em 2022, totalizando 10,3 milhões de donas de seus próprios negócios.

Número de mulheres empreendedoras no Brasil cresce para 10,3 milhões Foto: Daniel Teixeira/Estadão

Somados, homens e mulheres superaram o total de 30 milhões de donos de negócios – o maior número da série histórica. A pesquisa mostra que as mulheres conseguiram se recuperar da perda registrada no período da pandemia, quando a proporção de mulheres empreendedoras caiu ao pior nível (33,4%, no 2º trimestre de 2020) desde o verificado no 3º trimestre de 2016 (32%).

Apesar dessa evolução, a participação das mulheres empreendedoras no universo de donos de negócio no Brasil (34,4%) ainda está abaixo da melhor marca histórica, registrada no 4º trimestre de 2019, quando elas representavam 34,8% do total.

O estudo revelou que as mulheres empreendedoras que geram empregos subiram 30% de 2021 para 2022, um salto de cerca de 300 mil. Mas, no universo total, 9 em cada 10 continuam tocando seus negócios sozinhas.

Os Estados que lideram na proporção de mulheres donas de negócios são o Rio de Janeiro e o Ceará. Em ambos, elas representam 38% do universo de empreendedores, contra 34,4% da média nacional.