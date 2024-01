Número de passageiros nos aeroportos cresce 15,3% em 2023; voos internacionais têm alta de 37%

BRASÍLIA E SÃO PAULO - O setor aéreo brasileiro encerrou 2023 com a movimentação de 112,6 milhões de passageiros, crescimento de 15,3% em relação ao ano anterior. Do total, 91,4 milhões foram em voos domésticos, com crescimento de 11,2%.

PUBLICIDADE O aumento em voos internacionais foi ainda mais expressivo, com 37% de expansão, totalizando 21,2 milhões de passageiros transportados. Os dados foram apresentados nesta tarde pelo ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho. Para o ministro, o aumento da movimentação indica que as ações do governo para o setor estão no sentido correto, ainda que tenha admitido os desafios para o barateamento das passagens.

Governo tem buscado meios para barateamento de passagens Foto: FELIPE RAU / ESTADÃO

O ministro também comentou sobre os dados de investimentos no setor. Em 2023, foram investidos R$ 187 milhões dos cofres públicos na aviação regional e outros R$ 1,2 bilhão pela iniciativa privada. A projeção é que estes montantes irão mais do que dobrar neste ano, com R$ 480 milhões de investimentos do governo e R$ 2,6 bilhões das companhias privadas.