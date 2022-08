Operadora virtual vai oferecer serviços a torcedores do Flamengo

A Surf Telecom e o Flamengo firmaram parceria para lançar a primeira operadora virtual voltada para os torcedores do time de futebol em todo o País, utilizando a rede da TIM.

A nova operadora oferecerá planos de internet e ligações locais e interurbanas ilimitadas para fixo e celular de qualquer operadora.

Os planos voltados para os flamenguistas terão ainda o uso gratuito e ilimitado de determinados aplicativos, como a FlaTV+, e navegação na recém-lançada tecnologia 5G nas cidades onde a nova rede já estiver disponível.

A Surf Telecom é uma operadora virtual, ou MVNO (mobile virtual network operation, na sigla em inglês), empresa que presta serviço de telefonia e internet a partir da locação de redes de outras operadoras – no caso, da TIM.

Ela é contratada por outras empresas para ofertar planos de internet com benefícios para um nicho de consumidores finais. A lista de clientes inclui desde corporações como Uber, Carrefour e Correios até outros times de futebol, como Palmeiras, Fluminense e Vasco.

Por sua vez, a TIM é a maior fornecedora de rede de acesso e infraestrutura para MVNOs no País. A tele afirma que abriga 67% das operadoras móveis. Isso corresponde a 87,6% da base de todos os clientes de operadoras móveis virtuais no Brasil.

Curiosamente, o anúncio do acordo entre as partes acontece em um momento em que a TIM, bem como as rivais Claro e Vivo, estão contestando as diretrizes estabelecidas pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) para oferta de roaming no atacado.