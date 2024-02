‘Pastore tinha a economia no DNA’, diz Zeina Latif

“A contribuição de Pastore vai além de toda a pesquisa desenvolvida em si, por conta do ensino do rigor analítico, do zelo no cuidado dos dados e da busca por respaldar toda análise em evidências”, afirma Zeina. De acordo com ela, Pastore deu ainda contribuições importantes à teoria econômica em suas próprias pesquisas, com estudos referentes ao setor agrícola e à área monetária. “Ele era muito severo, mas era um professor apaixonante”, afirma.

“Assisti a aulas que terminaram em aplausos. Ele era alguém que tinha a economia no DNA.” Zeina diz ter testemunhado o isolamento de Pastore na academia, pelo fato de ele ter sido servidor público e presidente do Banco Central durante o regime militar. “Quando entrei na FEA (Faculdade de Economia e Administração-USP) estávamos saindo do regime militar”, afirma.