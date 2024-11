A lista das 10 pessoas mais ricas da América reúne apenas homens dos Estados Unidos. Quem continua na liderança é Elon Musk, dono da Tesla e Space-X, com fortuna estimada em US$ 301,9 bilhões, segundo o ranking de bilionários em tempo real da Forbes. Os dados são da última sexta-feira, 8.

De acordo com a publicação, o segundo colocado é Larry Ellison, que tem US$ 230 bilhões. A diferença da fortuna de Musk para a do segundo colocado é de US$ 71,9 bilhões. Ellison, que tem 80 anos, é o fundador e presidente do conselho da Oracle.

Além de Musk e Ellison, o top 5 ainda conta com Jeff Bezos, fundador da Amazon, com fortuna de US$ 225,5 bilhões; Mark Zuckerberg, fundador do Facebook, com US$ 202,7 bilhões; e Larry Page, cofundador do Google, que tem US$ 148,1 bilhões. Veja a seguir quem são as 10 pessoas mais ricas da América.