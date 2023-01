Petrobras: Conheça, ponto a ponto, os planos de Prates à frente da estatal

RIO - Na manhã desta quinta-feira, 26, o Conselho de Administração da Petrobras aprovou, por unanimidade, o nome do ex-senador Jean-Paul Prates para o posto de presidência da estatal. Entenda, a seguir, o que planeja o indicado do Partido dos Trabalhadores para chefiar a Petrobras:

Ex-senador Jean-Paul Prates é aprovado para o posto de presidência da Petrobras Foto: Adriano Machado/Reuters

Leia também Conselho aprova Jean Paul Prates para presidência da Petrobras por unanimidade

Empresa integrada de energia

Prates planeja levar a Petrobras para o setor de energia renováveis, seguindo os passos de outras petroleiras que apostaram na diversificação via energia limpa, como Equinor, Total e Shell. Para tanto, o foco da Petrobras seria em usinas eólicas offshore, hidrogênio verde e biocombustíveis. Na prática, o plano reverte a estratégia que norteou a empresa nos últimos sete anos, de focar em exploração e produção de óleo e gás a fim de maximizar as margens de lucro e distribuir mais dividendos aos acionistas. O plano vai exigir investimentos maciços em novos negócios, sem a retirada do foco em petróleo, o que deve drenar proventos no curto e médio prazos, para poder multiplicar o investimento de US$ 78 bilhões planejado de 2023 até 2027. A execução do plano, apurou o Broadcast/Estadão, deve ficar a cargo de uma nova diretoria, de Transição Energética, que seria a nona na estrutura da companhia. Prates convidou o ex-presidente da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), Maurício Tolmasquim, para chefiar a pasta.

Mudança no PPI, a política de preços de paridade de importação

Ponto de tensão entre o governo federal e a direção da Petrobras nos últimos anos, o preço dos combustíveis em refinarias da estatal será o maior desafio de Prates no curto prazo. Em 2022, o preço médio da gasolina nos postos de abastecimento do País chegou a R$ 7,39 o litro, pressionando a inflação, e agora gira em torno dos R$ 5. Em reação, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e lideranças do Congresso Nacional passaram a atacar a empresa de forma sistemática. Já na campanha para a presidência da República, o então candidato Lula dizia que iria “abrasileirar” os preços dos combustíveis, o que deveria ser feito com calma e sem grandes rupturas. Prates pretende manter a referência do mercado internacional, mas adotar bandas flutuantes e regionais, usando o preço de referência da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Ele defende uma maior atuação da ANP no monitoramento de estoques reguladores para amenizar os preços, assim como aposta na aprovação de uma conta de estabilização de preços, mas que depende ainda de aprovação no Congresso Nacional. Prates considera que alguma paridade deve existir para manter o abastecimento seguro do País, principalmente no caso do diesel, que tem pelo menos um terço do volume consumido importado.

Novas descobertas de Petróleo

Apesar da ambição em diversificar o portfólio da Petrobras, Prates vai manter a produção de petróleo como a principal. Para tanto, terá de ampliar as reservas da companhia, hoje muito focadas no pré-sal, cuja produção deve começar a declinar no início da próxima década. A aliados e fontes de mercado, ele reconhece a necessidade de explorar a Margem Equatorial, conjunto de bacias sedimentares que vão do litoral do Amapá ao do Rio Grande do Norte. Para tanto, Prates terá de superar a burocracia relacionada ao licenciamento ambiental de projetos na região, que avançam lentamente no Ibama, assim como enfrentar a resistência de ambientalistas e de alas do próprio governo, marcado pela preocupação com o meio ambiente.

Expansão do refino

Prates planeja expandir a capacidade de refino da Petrobras, com modernização (revamp) de unidades, ampliação, e até construção de uma nova unidade. A ideia é reduzir de forma estrutural a exposição do País à volatilidade dos preços internacionais. O processo começaria pelas refinarias Presidente Bernardes (RPBC), em Cubatão (SP), e a Presidente Getúlio Vargas (Repar), no Paraná. Além disso, há recomendação de construção do segundo trem da Refinaria Abreu e Lima (Rnest), em Pernambuco, que conclui seu projeto original.

Desinvestimentos

Vendas já realizadas não devem ser alteradas, já deixou claro o ex-senador, mas a porta está aberta para quem quiser negociar uma parceria. Nos últimos sete anos, a estatal vendeu ativos no valor de R$ 280,4 bilhões e ainda possui uma ampla lista de possíveis vendas, que serão todas reavaliadas. Prates pretende suspender o programa de venda de refinarias, com planos de inclusive ampliar e construir uma nova unidade, mas pode avaliar por exemplo, a venda de campos em terra, a maioria já transferida para a iniciativa privada, restando campos na Bahia (Polo Bahia Terra) e no Amazonas (Urucu).