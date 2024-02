É impossível dissociar nosso país de sua música, de sua arte ou de suas festividades. É a cultura que molda nossa identidade, que conecta nosso povo, que resgata nossas origens e que projeta o País para o mundo.

Movida por esse propósito, desde 2023 a Petrobras vem resgatando seu papel de protagonista no apoio à cultura brasileira. Vamos lançar a maior seleção pública do Programa Petrobras Cultural já realizada. Queremos selecionar projetos de Norte a Sul do País.